منحت وزارة التعليم بعض المدارس ضوءًا أخضر للاستعانة بمعلمين متخصصين بنظام التكليف من المدارس المجاورة لتطبيق ساعة النشاط التي سيتم تنفيذها اعتبارًا من العام الدراسي الجديد، على أن يكون نصاب كُل معلم فيها حصتين أسبوعيًّا. ويجري تنفيذ ساعة النشاط وفق المسارات الثمانية المحددة التي تشمل: (الثقافة، الفنون، الأسرة والمجتمع، الرياضة والصحة، العلوم والتقنية، التربية الكشفية، المهارات والأعمال، مشاريع عامة). وأتاحت الوزارة أيضًا إمكانية الاستعانة بالمتخصصين من أولياء الأمور والقيادات الحكومية لتنفيذ ما يمكن تنفيذه، إذ سيتم تنفيذ ساعة النشاط من الأحد حتى الأربعاء، وستنفذ فيها ثلاث فعاليات لكل ساعة من المسارات، على أن يتم تنفيذها داخل حجرة الصف أو البيئة المحيطة للمدرسة، بحسب ما نقلته صحيفة “عكاظ” عن مصادرها، الثلاثاء (12 سبتمبر 2017).وتقرر أن تكون ساعة النشاط أثناء اليوم الدراسي وليست في بدايته أو نهايته، على أن يتم إدراجها في الجدول المدرسي، ويحتسب نصاب المعلم فيها بحصتين، وألا يختزل من الزمن المستحق للطلاب، سواء (الاصطفاف الصباحي، الحصص الدراسية، الصلاة، الفترة بين الحصتين) ويشترط ألا يتجاوز عدد المشاركين في كل فعالية من فعاليات ساعة النشاط 30 طالبًا؛ حيث حددت الوزارة المشاركين في تنفيذ برامج النشاط، وهم: (قائد المدرسة، وكيل المدرسة، رائد النشاط، المرشد الطلابي، المعلم، الطالب، الأسرة والمجتمع). وسيكون قائد المدرسة المسؤول الأول عن تنفيذ ساعة النشاط من خلال الإشراف العام، تهيئة البيئة المدرسية لممارسة النشاط، اختيار رائد النشاط والمعلمين وتكليفهم مع عقد اجتماعات دورية لهم، وتأمين ميزانية للبرامج والفعاليات من خلال الميزانية التشغيلية للمدرسة.
السماح للمدارس بالاستعانة بمعلمين من الخارج لـساعة النشاط
قائد المدرسة المسؤول الأول عن التنفيذ :
السماح للمدارس بالاستعانة بمعلمين من الخارج لـساعة النشاط
صحيفة التعليم الإلكترونية : متابعات - التحرير
لا يوجد وسوم
0 3213
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://www.m3llm.net/250145/