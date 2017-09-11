أقام مكتب التعليم بشرق المدينة المنورة أمس الأحد حفل المعايدة لمنسوبية وذلك بحضور مدير المكتب الأستاذ / سامي بن عودة السيد ومساعد مدير المكتب للشؤون التعليمية الأستاذ / جمال بن أحمد الصاوي ومساعد مدير المكتب للشؤون المدرسية الأستاذ / عبدالرحمن الرشيدي ، وجميع منسوبي المكتب من مشرفين تربويين وإداريين .
من جهة ثانية تباشر الإدارة العامة للتعليم بالمدينة المنورة ممثلة في إدارة الشؤون الإدارية والمالية، اعتباراً من يوم غد الثلاثاء الموافق 21/ 12 /1438هـ ، صرف (14) مليون ريال كميزانية تشغيلية (بند النظافة) لجميع مدارس المنطقة بقطاعي (البنين والبنات)، للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1437- 1438، والفصل الدراسي الأول للعام 1438- 1439، ولمدة يومين، ودعت إدارة التعليم بالمدينة المنورة جميع المدارس إلى مراجعة مكاتب التعليم لإنهاء إجراءات استلام الميزانية التشغيلية.
صرف (14) مليوناً للميزانية التشغيلية :
مكتب التعليم بشرق المدينة المنورة يقيم حفل معايدة لمنسوبيه
صحيفة التعليم الإلكترونية : المدينة المنورة - منصور البلادي
أقام مكتب التعليم بشرق المدينة المنورة أمس الأحد حفل المعايدة لمنسوبية وذلك بحضور مدير المكتب الأستاذ / سامي بن عودة السيد ومساعد مدير المكتب للشؤون التعليمية الأستاذ / جمال بن أحمد الصاوي ومساعد مدير المكتب للشؤون المدرسية الأستاذ / عبدالرحمن الرشيدي ، وجميع منسوبي المكتب من مشرفين تربويين وإداريين .
أقام مكتب التعليم بشرق المدينة المنورة أمس الأحد حفل المعايدة لمنسوبية وذلك بحضور مدير المكتب الأستاذ / سامي بن عودة السيد ومساعد مدير المكتب للشؤون التعليمية الأستاذ / جمال بن أحمد الصاوي ومساعد مدير المكتب للشؤون المدرسية الأستاذ / عبدالرحمن الرشيدي ، وجميع منسوبي المكتب من مشرفين تربويين وإداريين .
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://www.m3llm.net/250124/