انطلقت صباح اليوم الاثنين الموافق ٢٠ ذي الحجة 1438هــ بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة اختبارات نظام التسريع للطلاب والطالبات الموهوبين والموهوبات بتعليم مكة حيث تأهل لدخول الاختبارات أربعون طالبا (٢٤) طالباً للمرحلة الابتدائية (١٦) طالباً للمرحلة المتوسطة وعقدت الاختبارات بمدرسة البلد الامين للموهوبين بحي الحمراء تحت الإشراف المباشر من مدير إدارة الموهوبين الدكتور محمد رواس ومدير مركز للموهوبين الدكتور سليمان الفلقي ومشرف التسريع عادل الجاوي ومنسق الاختبارات عادل ملياري ومشرف الموهوبين علي المنتشري ومعلم الموهوبين مسعود البركاتي حيث كانت مادة اليوم الأول الرياضيات وستستمر الاختبارات إلى يوم الخميس ٢٤ من ذي الحجة ١٤٣٨هـ
هذا وتستمر الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة الموهوبات بتنفيذ مبادرة (عاون) والتي تهدف إلى تقديم الدروس للطالبات المرشحات للتسريع من المرحلتين الابتدائية والمتوسطة بمنطقة مكة المكرمة لعام ١٤٣٧هـ-١٤٣٨هـ. حيث بلغ عدد الطالبات المرشحات ٦٤ طالبة.
واختتمت مرحلتها الأخيرة بفتح قناة تيلجرام للطالبات المرشحات للتسريع في الفترة (من 13 / 12 / 1438هـ الى 17 / 12 / 1438هـ) بالتعاون مع ٧ معلمات جري من خلالها مراجعة المناهج والإجابة على استفسارات الطالبات.
انطلاق التسريع في تعليم مكة
مكة المكرمة - صالح السلمي
انطلقت صباح اليوم الاثنين الموافق ٢٠ ذي الحجة 1438هــ بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة اختبارات نظام التسريع للطلاب والطالبات الموهوبين والموهوبات بتعليم مكة حيث تأهل لدخول الاختبارات أربعون طالبا (٢٤) طالباً للمرحلة الابتدائية (١٦) طالباً للمرحلة المتوسطة وعقدت الاختبارات بمدرسة البلد الامين للموهوبين بحي الحمراء تحت الإشراف المباشر من مدير إدارة الموهوبين الدكتور محمد رواس ومدير مركز للموهوبين الدكتور سليمان الفلقي ومشرف التسريع عادل الجاوي ومنسق الاختبارات عادل ملياري ومشرف الموهوبين علي المنتشري ومعلم الموهوبين مسعود البركاتي حيث كانت مادة اليوم الأول الرياضيات وستستمر الاختبارات إلى يوم الخميس ٢٤ من ذي الحجة ١٤٣٨هـ
انطلقت صباح اليوم الاثنين الموافق ٢٠ ذي الحجة 1438هــ بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة اختبارات نظام التسريع للطلاب والطالبات الموهوبين والموهوبات بتعليم مكة حيث تأهل لدخول الاختبارات أربعون طالبا (٢٤) طالباً للمرحلة الابتدائية (١٦) طالباً للمرحلة المتوسطة وعقدت الاختبارات بمدرسة البلد الامين للموهوبين بحي الحمراء تحت الإشراف المباشر من مدير إدارة الموهوبين الدكتور محمد رواس ومدير مركز للموهوبين الدكتور سليمان الفلقي ومشرف التسريع عادل الجاوي ومنسق الاختبارات عادل ملياري ومشرف الموهوبين علي المنتشري ومعلم الموهوبين مسعود البركاتي حيث كانت مادة اليوم الأول الرياضيات وستستمر الاختبارات إلى يوم الخميس ٢٤ من ذي الحجة ١٤٣٨هـ
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