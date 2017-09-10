رحب وكيل وزارة التعليم لتعليم البنين الدكتور نيّاف الجابري بعودة المعلمين والمعلمات لمدارسهم اليوم، حيث ينتظرهم عام دراسي يحتاج جدَّهم وجهودهم الفاعلة بالتعاون مع قادة مدارسهم لإيصال رسالة التعليم السامية لطلابهم بدءاً من الأسبوع القادم. وقال دور المعلم هام في غرس سلوك الانضباط لدى الطالب، يشاركه في ذلك الأسرة والمجتمع ووسائل الإعلام.
جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع الجنة المركزية للانضباط المدرسي بمكتبه اليوم وبحضور أعضاء اللجنة حيث أشاد د.الجابري بالجهود التي قامت بها اللجنة بالتعاون مع إدارات التعليم والمكاتب والمدارس والتي ساهمت في نشر ثقافة الانضباط عند الطلاب والمجتمع. كما بيَّن أهمية إدخال الغياب وتثبيته بشكل يومي خلال العام الدراسي ومتابعة ذلك عن طريق برنامج نور بشكل مستمر .
وأشار د. الجابري إلى أهمية توجيه مشرفي إدارات التعليم إلى التأكد أثناء زيارة المدارس خلال أيام العام الدراسي من إدخال الغياب وتثبيته في برنامج نور والتأكد من توقيع العقد السلوكي لكل طالب ووضعه في ملفه. .
وتكثيف الزيارات الإشرافية خلال الأسبوع الأول من بداية العام الدراسي ومتابعة الانضباط والرفع بالتقارير والاحصائية. وفي ختام الاجتماع شكر د.الجابري العلاقات العامة والإعلام وقناة عين وجميع المشاركين في نشر ثقافة الانضباط عبر وسائل الإعلام المختلفة والحسابات المشاركة في دعم الانضباط المدرسي عبر برامج التواصل الاعلامي سواءً حسابات شخصية أو رسمية .
وكيل وزارة التعليم لتعليم البنين د.الجابري يرحب بعودة المعلمين ويشيد بدورهم التربوي في تعزيز الانضباط لدى طلابهم
صحيفة التعليم الإلكترونية : الرياض
رحب وكيل وزارة التعليم لتعليم البنين الدكتور نيّاف الجابري بعودة المعلمين والمعلمات لمدارسهم اليوم، حيث ينتظرهم عام دراسي يحتاج جدَّهم وجهودهم الفاعلة بالتعاون مع قادة مدارسهم لإيصال رسالة التعليم السامية لطلابهم بدءاً من الأسبوع القادم. وقال دور المعلم هام في غرس سلوك الانضباط لدى الطالب، يشاركه في ذلك الأسرة والمجتمع ووسائل الإعلام.
رحب وكيل وزارة التعليم لتعليم البنين الدكتور نيّاف الجابري بعودة المعلمين والمعلمات لمدارسهم اليوم، حيث ينتظرهم عام دراسي يحتاج جدَّهم وجهودهم الفاعلة بالتعاون مع قادة مدارسهم لإيصال رسالة التعليم السامية لطلابهم بدءاً من الأسبوع القادم. وقال دور المعلم هام في غرس سلوك الانضباط لدى الطالب، يشاركه في ذلك الأسرة والمجتمع ووسائل الإعلام.
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