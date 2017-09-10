وكيل وزارة التعليم لتعليم البنين د.الجابري يرحب بعودة المعلمين ويشيد بدورهم التربوي في تعزيز الانضباط لدى طلابهم

المحتوى السابق المحتوى التالي استعداداً للعام الدراسي الجديد التعليم تحدد مقرات (لجان القبول) لتسجيل الطلاب والطالبات في المدارس لجميع إدارات ومكاتب التعليم بمختلف المناطق