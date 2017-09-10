انطلقت صباح اليوم بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة برامج التطوير المهني للمعلمين بإشراف مباشر من مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد الحارثي وسعادة المساعد للشؤون التعليمية ” بنين” طلال الحربي وبمتابعة مباشرة من مدير إدارة الإشراف التربوي عمر الأحمدي ومديري مكاتب التعليم.
وقال مدير الإشراف التربوي عمر الأحمدي أن البرامج تستهدف معلمي تعليم مكة وقادة المدارس ووكلائها والمرشدين الطلابيين ورواد النشاط ومحضري الحاسب ومحضري المختبرات وتهدف هذه البرامج لدعم الجاهزية للتعليم والتعلم من خلال برنامج تطوير مهني تشاركي قائم على المدرسة يشترك فيه المعلمون والمشرفون التربويون، وقد خططت اللجنة الإشرافية لأسبوع التهيئة البرامج في أربعة مسارات رئيسية هي:
برامج التمكين من عملية التدريس، وهي برامج تدريبية مركزية لتمكين المعلمين تنفذ على مستوى الإدارة وعددها 11 برنامجاً تقدم من قبل إدارة التدريب والابتعاث.
برامج مبادرة اليوم الواحد؛ وهي تجمعات للتطوير المهني للهيئة التعليمية وعددها 48 برنامجاً ما بين لقاءات واجتماعات وورش عمل
برامج تطوير المهارات الأساسية للتدريس وهي تجمعات تنفذ على مستوى مكاتب التعليم تستهدف الهيئات التعليمية بالمدارس في المهارات الأساسية وعددها 197 برنامجاً.
إضافة إلى فعاليات التطوير المهني التي ينفذها قادة المدارس داخل المدرسة باعتبارها مدرسة متعلمة.
256 برنامجاً للتطوير المهني في اسبوع التهيئة في تعليم مكة
مكة المكرمة - صالح السلمي
انطلقت صباح اليوم بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة برامج التطوير المهني للمعلمين بإشراف مباشر من مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد الحارثي وسعادة المساعد للشؤون التعليمية ” بنين” طلال الحربي وبمتابعة مباشرة من مدير إدارة الإشراف التربوي عمر الأحمدي ومديري مكاتب التعليم.
انطلقت صباح اليوم بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة برامج التطوير المهني للمعلمين بإشراف مباشر من مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد الحارثي وسعادة المساعد للشؤون التعليمية ” بنين” طلال الحربي وبمتابعة مباشرة من مدير إدارة الإشراف التربوي عمر الأحمدي ومديري مكاتب التعليم.
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