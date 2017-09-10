أقامت وزارة التعليم اليوم الأحد حفل المعايدة لمنسوبيها، بعد عودتهم من إجازة عيد الأضحى المبارك. وأكدت الوزارة ترحيبها بكافة المعلمين والمعلمات وقادة وقائدات المدارس والإداريين والإداريات والمشرفين والمشرفات، متمنين لهم عودًا حميدًا. وعاد اليوم أكثر من نصف مليون معلم ومعلمة بمختلف المراحل الدراسية إلى مباشرة أعمالهم بأكثر من 35 ألف مدرسة، بعد انتهاء إجازاتهم الصيفية، استعدادًا لانطلاقة العام الدراسي الجديد 1438-1439هـ، بينما تكون عودة الطلاب والطالبات الأحد المقبل الموافق 26-12-1438هـ.
وزارة التعليم تقيم حفل معايدة لمنسوبيها
وزارة التعليم تقيم حفل معايدة لمنسوبيها
صحيفة التعليم الإلكترونية : متابعات - التحرير
لا يوجد وسوم
0 356
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://www.m3llm.net/250065/
الأخبار الرئيسية
جديد الأخبار
وكيل وزارة التعليم لتعليم البنين د.الجابري يرحب بعودة المعلمين ويشيد بدورهم التربوي في تعزيز الانضباط لدى طلابهم
102 0
استعداداً للعام الدراسي الجديد التعليم تحدد مقرات (لجان القبول) لتسجيل الطلاب والطالبات في المدارس لجميع إدارات ومكاتب التعليم بمختلف المناطق
97 0