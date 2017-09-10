أقامت إدارة مدرسة الإمام أبو عمرو البصري لتحفيظ القرآن الكريم بجرب 1438-1439 حفل معايدة لمنسوبيها من معلمين واداريين بمناسبة العودة للمدرسة في 19_12_1438 وقد تم نشر لوحات وعبارات الترحيب تحت شعار (مرحبا ابطال التعليم) وتلا الحفل الاجتماع الاول لمنسوبي المدرسة لمناقشة متطلبات بداية العام قائد المدرسة الاستاذ سفر بن سعد بن عايش رحب بزملائه وقال اليوم يوم عيد وفرح وافتخار بعودة الكادر التعليمي الذي بعودتهم عادت الحياة للأرواح بغذاء العلم .
مدرسة الإمام أبو عمرو البصري لتحفيظ القرآن الكريم بجرب بالباحة تقيم حفل معايدة لمنسوبيها
مدرسة الإمام أبو عمرو البصري لتحفيظ القرآن الكريم بجرب بالباحة تقيم حفل معايدة لمنسوبيها
صحيفة التعليم الإلكترونية : الباحة
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