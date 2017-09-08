كشف وكيل وزارة التعليم للمناهج والبرامج التربوية الدكتور محمد الحارثي عن موافقة وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى على تبني تجربة أحد المعلمين في مجال تعليم اللغة العربية للصفوف الأولية، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عنها خلال الأسبوعين المقبلين. وقال في تغريدة بحسابه بـ”تويتر”: “تأكيدًا لثقة وزارة التعليم في المعلم السعودي، يسرني أن أعلن عن موافقة وزير التعليم على تبنّي تجربة أحد المعلمين وتطبيقها على نطاق أوسع”. وأضاف: “سيتم الإعلان عن التفاصيل خلال الأسبوعين القادمين بإذن الله تعالى، التجربة في مجال تعليم اللغة العربية للصفوف الأولية”. وشدد الدكتور الحارثي من خلال وسم #المعلم_السعودي ووسم #شكرا_للمعلم ردًا على انتقادات واتهامات وجهت للمعلمين والمعلمات مازالت تثير جدلاً على مواقع التواصل بأن “المعلم هو من يقود الصف الذي يُعد مصنع القادة، والعلماء، والمفكرين، وبناة الوطن وحيث تتركز فيه عمليات التعليم والتعلم الأساسية”. وأضاف د. الحارثي المعلم السعودي هو صانع جيل الرؤية وهو المحور الرئيس لتحقيق رؤية 2030 وهو من يعد المواطن المعتز بدينه، العامل بقيمه، المنتمي لوطنه، المتوازن في شخصيته.
وكيل وزارة التعليم للمناهج والبرامج التربوية : وزير التعليم يوافق على تبني تجربة أحد المعلمين في مجال اللغة العربية للصفوف الأولية
سيتم الإعلان عنها خلال الأسبوعين القادمين :
وكيل وزارة التعليم للمناهج والبرامج التربوية : وزير التعليم يوافق على تبني تجربة أحد المعلمين في مجال اللغة العربية للصفوف الأولية
صحيفة التعليم الإلكترونية : متابعات - التحرير
لا يوجد وسوم
0 639
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://www.m3llm.net/249989/