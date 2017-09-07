رفض وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى التشكيك في مهنية وقدرات المعلمين والمعلمات ، مؤكدا أن الثقة في المعلمين والمعلمات لا حدود لها في كافة الأحوال ، جاء ذلك عقب الهجوم الذي شنه الكاتب الصحفي قينان الغامدي على المعلمين والمعلمات ، والذي استنكره وزير التعليم والذي أكد عدم قبول التشكيك في مهنية المعلم والمعلمة. و قال “العيسى”: “لدينا ثقة كبيرة في المعلم السعودي، ولا نقبل التشكيك في مهنية المعلم والمعلمة، وما ذكره الأستاذ قينان الغامدي فيه تجاوز للنقد البنّاء”، مضيفاً: “الالتزام والجدية والتفاني في العمل هي من صفات المعلم السعودي التي نعتز بها”.
وقد وجه الغامدي للمعلمين والمعلمات تهماً وصف أغلبيتهم بالكسل والتسيب وضحالة الثقافة؛ حيث قال في تغريدات له على حسابه الشخصي على “تويتر”: “أغلبية المعلمين والمعلمات يعانون من تأهيل ضعيف وضحالة ثقافة وكسل وتسيّب، وأنا أعرف أعداداً كبيرة واقعهم مؤسف مخجل، ولن يتطور التعليم دون تدريب مكثف وحزم صارم”، مضيفا في تغريدة أخرى: “المعلمون والمعلمات أكثر العاملين راتباً وتسيباً وتشكياً وضعفاً تأهيلياً صارخاً، وأقلهم ثقافة وعطاء، والشمس لا تغطى بغربال، واقعهم يتحدث بوضوح”. وقد أنشأ مغردون وسماً بعنوان:قينان يتهم المعلم بالخيانه، بلغ الترند أمس؛ حيث طالبوا من خلاله المسؤولين بإنصاف قرابة نصف مليون معلم ومعلمة من الاتهامات التي طالتهم.
عقب النقد اللاذع من قينان الغامدي للمعلمين والمعلمات :
وزير التعليم يرفض التشكيك في مهنية وقدرات المعلمين والمعلمات
صحيفة التعليم الإلكترونية : متابعات - التحرير
رفض وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى التشكيك في مهنية وقدرات المعلمين والمعلمات ، مؤكدا أن الثقة في المعلمين والمعلمات لا حدود لها في كافة الأحوال ، جاء ذلك عقب الهجوم الذي شنه الكاتب الصحفي قينان الغامدي على المعلمين والمعلمات ، والذي استنكره وزير التعليم والذي أكد عدم قبول التشكيك في مهنية المعلم والمعلمة. و قال “العيسى”: “لدينا ثقة كبيرة في المعلم السعودي، ولا نقبل التشكيك في مهنية المعلم والمعلمة، وما ذكره الأستاذ قينان الغامدي فيه تجاوز للنقد البنّاء”، مضيفاً: “الالتزام والجدية والتفاني في العمل هي من صفات المعلم السعودي التي نعتز بها”.
رفض وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى التشكيك في مهنية وقدرات المعلمين والمعلمات ، مؤكدا أن الثقة في المعلمين والمعلمات لا حدود لها في كافة الأحوال ، جاء ذلك عقب الهجوم الذي شنه الكاتب الصحفي قينان الغامدي على المعلمين والمعلمات ، والذي استنكره وزير التعليم والذي أكد عدم قبول التشكيك في مهنية المعلم والمعلمة. و قال “العيسى”: “لدينا ثقة كبيرة في المعلم السعودي، ولا نقبل التشكيك في مهنية المعلم والمعلمة، وما ذكره الأستاذ قينان الغامدي فيه تجاوز للنقد البنّاء”، مضيفاً: “الالتزام والجدية والتفاني في العمل هي من صفات المعلم السعودي التي نعتز بها”.
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التعليقات 1
المعلمة المغتربه
08/09/2017 في 3:23 ص[3] رابط التعليق
حسبي الله ونعم الوكيل. …. كفايه حركه نقل خارجي ولم يتم نقلنا ..لاحول ولاقوة إلا بالله التعليم كل ماله في انحدار مايعلم به إلا الله. .
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