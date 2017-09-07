أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض حركة النقل الداخلية للإداريين والإداريات ، للعام الدراسي الحالي 1438-1439 هـ
وقال المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله بن محمد المانع أنه يمكن الإستعلام عن الحركة عبر بوابة الرياض الإلكترونية من خلال الرقم الخاص بالمنقولين مشيرًا أنه قد بلغ مجموع من تم نقلهم 50 % ، مضيفاً أنه سيكون إخلاء الطرف للمنقولين والمنقولات عن طريق البوابة الإلكترونية .
تعليم الرياض يعلن حركة النقل الداخلي للإداريين والإداريات
تعليم الرياض يعلن حركة النقل الداخلي للإداريين والإداريات
صحيفة التعليم الإلكترونية : عبدالرحمن الزهراني - الرياض
أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض حركة النقل الداخلية للإداريين والإداريات ، للعام الدراسي الحالي 1438-1439 هـ
أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض حركة النقل الداخلية للإداريين والإداريات ، للعام الدراسي الحالي 1438-1439 هـ
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