أعلنت وزارة التعليم عن رفضها تمديد إجازة معلمي ومعلمات بعض الإدارات التعليمية من العاملين في الفصل الصيفي والأندية الموسمية أسبوعا آخر، وأكدت أن تكون عودتهم مع الطلاب يوم الأحد بعد القادم 26 ذي الحجة لا مع عودة المعلمين والمعلمات الأحد القادم التاسع عشر من الشهر الجاري.
وأكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم أن عدداً محدوداً من إدارات التعليم اجتهد للأسف بمنح إجازات تعويضية للعاملين في الأندية الموسمية بالأحياء والعاملين في الفصل الصيفي معتبراً ذلك “اجتهاد خاطئ”. وأكدت المصادر أن الاجتهاد مخالف لأنظمة وتعاميم الوزارة التي نظمت دوام شاغلي الوظائف التعليمية للعاملين في الأندية الموسمية وإجازاتهم وفق التعليمات الصادرة بشأن الإجازات. وأشارت إلى أن الأحد المقبل سيشمل اختبارات الدور الثاني للطلاب في المرحلتين المتوسطة والثانوية، الأمر الذي يحتم تواجد وعودة كافة المعلمين والمعلمات.
وزارة التعليم ترفض منح إجازات تعويضية للعاملين في الأندية الموسمية والأحياء والعاملين في الفصل الصيفي
صحيفة التعليم الإلكترونية : متابعات - التحرير
أعلنت وزارة التعليم عن رفضها تمديد إجازة معلمي ومعلمات بعض الإدارات التعليمية من العاملين في الفصل الصيفي والأندية الموسمية أسبوعا آخر، وأكدت أن تكون عودتهم مع الطلاب يوم الأحد بعد القادم 26 ذي الحجة لا مع عودة المعلمين والمعلمات الأحد القادم التاسع عشر من الشهر الجاري.
أعلنت وزارة التعليم عن رفضها تمديد إجازة معلمي ومعلمات بعض الإدارات التعليمية من العاملين في الفصل الصيفي والأندية الموسمية أسبوعا آخر، وأكدت أن تكون عودتهم مع الطلاب يوم الأحد بعد القادم 26 ذي الحجة لا مع عودة المعلمين والمعلمات الأحد القادم التاسع عشر من الشهر الجاري.
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