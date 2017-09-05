أقام مبتعثو برنامج ” خبرات ” المعرض الفني التشكيلي الاول والمقام في جامعة توركو في مدينة توركو الفنلنديه للفنون وذلك يوم الجمعه الموافق 25 أغسطس بمشاركة معلمي ومعلمات برنامج خبرات النوعي لتطوير المعلمين ، ومن ضمن الأعضاء الأستاذ نايف خليف البلوي أحد المعلمين المبتعثين من إدارة التعليم بمنطقة تبوك. حيث احتوى المعرض على العديد من الأعمال الفنية التشكيلية للفنان محمد زهير وبعض الصور الفوتوغرافية و المجسمات والأعمال اليدوية لبقية أعضاء برنامج خبرات والمرتبطة بالتراث و الثقافة السعودية وصاحب ذلك مجموعة من العروض المرئية عن المملكة ومعالمها وعن مدينة أبها بأعتبارها عاصمة السياحة العربية لهذا العام ويعتبر هذا المعرض هو الأول من نوعه على مستوى الجامعة الفنلندية في مدينة توركو ، و هو أول معرض من نوعه يقام في إحدى أهم الجامعات الفنلندية بدعم من مبتعثي برنامج خبرات بمدينة توركو.
وقد شهد المعرض حضور عدد من مسؤولي الجامعة الفنلندية و بعض المشرفين على برنامج خبرات في دولة فنلندا. واختتم المعرض المصاحب لحفل نهاية برنامج اللغة الانجليزية في الجامعة بوجبة الغداء على شرف ضيوف الحفل والمعرض.
و قد تقدم أعضاء برنامج خبرات بالمواساة للشعب الفنلندي من خلال لوحة فنيه تعبر عن جريمة القتل الإرهابية التي حدثت منذ أسبوع في مدينة توركو.
مبتعثو برنامج ” خبرات ” بجامعة توركو الفنلندية يقيمون معرضاً عن المملكة وسلمان الحزم وولي عهده
صحيفة التعليم الإلكترونية : تبوك - فائز التمامي
أقام مبتعثو برنامج ” خبرات ” المعرض الفني التشكيلي الاول والمقام في جامعة توركو في مدينة توركو الفنلنديه للفنون وذلك يوم الجمعه الموافق 25 أغسطس بمشاركة معلمي ومعلمات برنامج خبرات النوعي لتطوير المعلمين ، ومن ضمن الأعضاء الأستاذ نايف خليف البلوي أحد المعلمين المبتعثين من إدارة التعليم بمنطقة تبوك. حيث احتوى المعرض على العديد من الأعمال الفنية التشكيلية للفنان محمد زهير وبعض الصور الفوتوغرافية و المجسمات والأعمال اليدوية لبقية أعضاء برنامج خبرات والمرتبطة بالتراث و الثقافة السعودية وصاحب ذلك مجموعة من العروض المرئية عن المملكة ومعالمها وعن مدينة أبها بأعتبارها عاصمة السياحة العربية لهذا العام ويعتبر هذا المعرض هو الأول من نوعه على مستوى الجامعة الفنلندية في مدينة توركو ، و هو أول معرض من نوعه يقام في إحدى أهم الجامعات الفنلندية بدعم من مبتعثي برنامج خبرات بمدينة توركو.
أقام مبتعثو برنامج ” خبرات ” المعرض الفني التشكيلي الاول والمقام في جامعة توركو في مدينة توركو الفنلنديه للفنون وذلك يوم الجمعه الموافق 25 أغسطس بمشاركة معلمي ومعلمات برنامج خبرات النوعي لتطوير المعلمين ، ومن ضمن الأعضاء الأستاذ نايف خليف البلوي أحد المعلمين المبتعثين من إدارة التعليم بمنطقة تبوك. حيث احتوى المعرض على العديد من الأعمال الفنية التشكيلية للفنان محمد زهير وبعض الصور الفوتوغرافية و المجسمات والأعمال اليدوية لبقية أعضاء برنامج خبرات والمرتبطة بالتراث و الثقافة السعودية وصاحب ذلك مجموعة من العروض المرئية عن المملكة ومعالمها وعن مدينة أبها بأعتبارها عاصمة السياحة العربية لهذا العام ويعتبر هذا المعرض هو الأول من نوعه على مستوى الجامعة الفنلندية في مدينة توركو ، و هو أول معرض من نوعه يقام في إحدى أهم الجامعات الفنلندية بدعم من مبتعثي برنامج خبرات بمدينة توركو.
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