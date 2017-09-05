تتواصل أعمال المعسكر الكشفي لخدمة ضيوف الرحمن في مرحلته الثانية بمدينة الحجاج بحالة عمار، بإشراف وتنظيم قسم النشاط الكشفي بإدارة نشاط الطلاب في الإدارة العامة للتعليم في منطقة تبوك -اليوم- لخدمة وتوديع ضيوف الرحمن في المنفذ البري بحالة عمار، بعد عودتهم من المشاعر المقدسة وانتهاء مناسك حجهم لهذا العام ، وأكد مدير إدارة نشاط الطلاب نائب المشرف العام على المعسكر د. عبدالله الحارثي أنه تم تجهيز المعسكر الكشفي وتوفير التجهيزات كافة ، مشيراً إلى أن أعمال أكثر من 40 كشافاً بإشراف 11 قائداً كشفياً في المعسكر الكشفي تتنوع بالتنسيق مع الجهات الحكومية المشاركة في أعمال توديع الحجاج المغادرين لإنهاء إجراءات الجوازات والجمارك ، ومساعدة كبار السن من خلال تخصيص الكراسي المتحركة التي يعمل عليها الكشافة لمساعدتهم على الحركة والتنقل والمشاركة في تقديم هدية خادم الحرمين الشريفين من المصاحف الشريفة للحجاج أثناء توديعهم عبر المنفذ. من جهة ثانية اختتمت الفرق الكشفية بتعليم تبوك مشاركاتها في خدمة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة وتضمن عملها عبر فرقتين كشفيتين وعدد من القادة الكشفيين تقديم العون والمساعدة والإرشاد لمؤسسات الطوافة وتوجيهم وتفويجهم في الجمرات, وتمكين المتطوعين بشكل أكبر وتثقيفهم لتقديم الخدمة المميزة لخدمة ضيوف الرحمن والإسهام مع الجهات المعنية في الحج لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، وتاتي هذه المشاركة في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده -حفظهما الله- لخدمة حجاج بيت الله الحرام وراحتهم.
المعسكر الكشفي بحالة عمار يدشن المرحلة الثانية لخدمة ضيوف الرحمن المغادرين ﻷوطانهم
المعسكر الكشفي بحالة عمار يدشن المرحلة الثانية لخدمة ضيوف الرحمن المغادرين ﻷوطانهم
صحيفة التعليم الإلكترونية : تبوك - فائز التمامي
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