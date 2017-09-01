تلقى المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك المكلف إبراهيم بن حسين العُمري شكر وتقدير الإدارة العامة لشؤون المعلمين بالوزارة عبر خطاب تهنئة ثمّنت ضمنه الحرص على إعلان نتائج حركة النقل الداخلي في الوقت المحدد كما أثنت إدارة شؤون المعلمين بوزارة التعليم على الجهود التي بذلت من فريق العمل في تعليم تبوك لانجاز حركة النقل الداخلي. من جانبه أعرب مدير التعليم بتبوك عن اعتزازه ومنسوبي التعليم بالمنطقة بهذا الاهتمام والحرص من إدارة شؤون المعلمين بالوزارة كما وجه شكره لفريق العمل الذي قام بانجاز حركة النقل الداخلي وذلك ضمن الاستعدادات لبداية العام الدراسي الجديد.
إدارة شؤون المعلمين بوزارة التعليم تشكر إدارة تعليم تبوك
نظير الجهود التي بذلت من فريق العمل في تعليم تبوك لانجاز حركة النقل الداخلي :
إدارة شؤون المعلمين بوزارة التعليم تشكر إدارة تعليم تبوك
صحيفة التعليم الإلكترونية : تبوك - فائز التمامي
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