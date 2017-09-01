يسر ويشرف كافة منسوبي صحيفة التعليم اﻹلكترونية بمختلف مناطق المملكة رفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وكافة الشعب السعودي الكريم عامة وقراء الصحيفة خاصة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك 1438، داعين المولى عز وجل أن يحفظ هذه البلاد ويديم عليها نعمة الأمن والإيمان
منسوبو صحيفة التعليم اﻹلكترونية يهنئون قادتهم وشعبهم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك
منسوبو صحيفة التعليم اﻹلكترونية يهنئون قادتهم وشعبهم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك
صحيفة التعليم الإلكترونية : التحرير
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