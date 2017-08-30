أصدر المدير التنفيذي لشركة ( تطوير ) للخدمات التعليمية الدكتور محمد بن عبدالله الزغيبي قرارا يتضمن تعيين الأستاذ ماجد بن نهيل الظاهري سفيرا للاستراتيجية الوطنية لتطوير الرياضة المدرسية في المنطقة الشرقية .
صحيفة ( التعليم الإلكترونية ) تبارك للأستاذ ماجد الظاهري وتتمنى له التوفيق والسداد في جميع مهامه وأعماله .
ماجد الظاهري سفيرا للاستراتيجية الوطنية لتطوير الرياضة المدرسية في المنطقة الشرقية
ماجد الظاهري سفيرا للاستراتيجية الوطنية لتطوير الرياضة المدرسية في المنطقة الشرقية
صحيفة التعليم الإلكترونية : التحرير
أصدر المدير التنفيذي لشركة ( تطوير ) للخدمات التعليمية الدكتور محمد بن عبدالله الزغيبي قرارا يتضمن تعيين الأستاذ ماجد بن نهيل الظاهري سفيرا للاستراتيجية الوطنية لتطوير الرياضة المدرسية في المنطقة الشرقية .
أصدر المدير التنفيذي لشركة ( تطوير ) للخدمات التعليمية الدكتور محمد بن عبدالله الزغيبي قرارا يتضمن تعيين الأستاذ ماجد بن نهيل الظاهري سفيرا للاستراتيجية الوطنية لتطوير الرياضة المدرسية في المنطقة الشرقية .
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