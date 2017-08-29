اعتمد المدير العام للتعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالرحمن المديرس حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي ١٤٣٨ / ١٤٣٩هـ.
وأوضح مساعد المدير العام للشؤون المدرسية فهد بن محمد الغفيلي أن الحركة تمت بناء على عناصر المفاضلة المعتمدة من الوزارة ، ووفقًا للاحتياج في الميدان التربوي. وأشار إلى أنه يمكن الاستعلام عن نتيجة الحركة عبر حسابات المعلمين والمعلمات في نظام ( نور ) ، أو من خلال الدخول على الرابط http://www.edueast.gov.sa/portal/180 ، لافتًا النظر إلى أن على المعلمين المنقولين التوجه للمدارس المنقولين لها اعتبارًا من بداية عودة المعلمين يوم الأحد الموافق لـ ١٩ من شهر ذو الحجة الجاري دون الحاجة للذهاب للمدارس المنقولين منها وسيكون إخلاء الطرف للمنقولين والمنقولات إلكترونيًا عبر نظام ( نور ). وأفاد الغفيلي أن حركة نقل هذا العام شملت “١١٩٥” معلمًا ، و “١٠٢٧” معلمة، منوها الى أن بإمكان قادة المدارس الاطلاع على أسماء المنقولين من المدرسة ولها عبر حساب قائد المدرسة في نظام ( نور ) أو من خلال الدخول على الرابط http://www.edueast.gov.sa/portal/180
مدير عام تعليم المنطقة الشرقية يعتمد حركة نقل المعلمين والمعلمات
صحيفة التعليم الإلكترونية : متابعات - التحرير
اعتمد المدير العام للتعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالرحمن المديرس حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي ١٤٣٨ / ١٤٣٩هـ.
اعتمد المدير العام للتعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالرحمن المديرس حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي ١٤٣٨ / ١٤٣٩هـ.
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