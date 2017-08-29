اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ترقية (107) موظفين وموظفات ممن هم على لائحة المستخدمين في إدارة تعليم المنطقة إلى مراتبهم الأعلى.
وقدّم المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري التهنئة لجميع الموظفين والموظفات الذين شَمِلهم محضر الترقية، ودعاهم لبذل المزيد من الجهد في خدمة الوطن والمساهمة في رقي العمل التعليمي في المنطقة، والمثابرة على تطوير قدراتهم الإدارية.
ومن جهته أوضح مدير إدارة الموارد البشرية بتعليم تبوك أحمد بن سالم المشهوري أن القرار تضمن ترقية (92) موظفاً وموظفة للمرتبة ال (32)، و(15) موظفاً وموظفة للمرتبة ال (33) من لائحة المستخدمين وفق ضوابط ومعايير الترقيات الوظيفية المعتمدة.
ترقية ( 107 ) موظفين وموظفات بتعليم تبوك
ترقية ( 107 ) موظفين وموظفات بتعليم تبوك
صحيفة التعليم الإلكترونية : تبوك - فائز التمامي
اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ترقية (107) موظفين وموظفات ممن هم على لائحة المستخدمين في إدارة تعليم المنطقة إلى مراتبهم الأعلى.
اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ترقية (107) موظفين وموظفات ممن هم على لائحة المستخدمين في إدارة تعليم المنطقة إلى مراتبهم الأعلى.
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