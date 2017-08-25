أشاد مدير إدارة النشاط الكشفي بوزارة التّعليم مجدي الصبحي بجهود كشافة تعليم تبوك المشاركين في المعسكر الكشفي لخدمة ضيوف الرحمن بمنفذ حالة عمار الحدودي. جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها للمعسكر بحضور المساعد لشؤون تعليم تبوك المشرف العام على المعسكر ماجد بن عبدالرحمن القعير ونائبه مدير ادارة نشاط الطلاب د. عبدالله بن صالح الحارثي . ولفت الصبحي إلى أن أكثر من 100كم يقطعها كشافة تعليم تبوك يومياً ينالون معها شرف خدمة ضيوف الرحمن في منفذ حالة عمار، مشيداً بروحهم الجميلة وهممهم العالية وترحيبهم المميز، مؤكداً أنهم حازوا إعجاب ضيوف الرحمن القادمين عبر المنفذ.
مدير إدارة النشاط الكشفي بوزارة التعليم يشيد بجهود كشافة تعليم تبوك في خدمة ضيوف الرحمن
مدير إدارة النشاط الكشفي بوزارة التعليم يشيد بجهود كشافة تعليم تبوك في خدمة ضيوف الرحمن
صحيفة التعليم الإلكترونية : تبوك - فائز التمامي
لا يوجد وسوم
0 147
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://www.m3llm.net/249923/
المحتوى السابق المحتوى التالي
الأخبار الرئيسية
جديد الأخبار
مدير تعليم منطقة تبوك المكلف يعتمد الحركة السنوية لقادة ووكلاء المدارس للعام الدراسي 1439/1438
688 0