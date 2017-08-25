اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك المكلف رئيس لجنة القيادات المدرسية إبراهيم بن حسين العُمري الحركة السنوية لقيادات ووكلاء المدارس بمنطقة تبوك. للعام الدراسي 1439/1438
وأوضح رئيس قسم القيادة المدرسية عوض بن إبراهيم العنزي أن الحركة السنوية اعتمدت على معايير عدة تضمنت سد الشواغر في قيادات المدارس، وترشيح قادة للمدارس المحدثة، وتلبية طلبات النقل لعدد من قادة ووكلاء المدارس وفق الضوابط، كما شملت الحركة التنسيق مع مكاتب التعليم فيما يتعلق بقادة ووكلاء مدارس المحافظات، والتنسيق مع مكتب التعليم الأهلي فيما يتعلق بقادة المدارس الأهلية، ولائحة تنظيم لجنة القيادات المدرسية.
وفيما يلي حركة قادة ووكلاء مدارس منطقة تبوك :
حركة قادة المدارس ووكلائها في منطقة تبوك
أولاً- قادة منقولون من مدارسهم إلى مدارس أخرى
.1 صالح فريج العطوي ثانوية البحتري تبوك
.2
احمد عايش البلوي
ثانوية يوسف القاضي
تبوك
.3 صالح عبدالله المضلعاني ثانوية محمد الفاتح تبوك
.4
خالد سويلم الحويطي
ثانوية أسد بن الفرات
تبوك
.5 يحيى محمد الحوباني ثانوية ابن رشد تبوك
.6
طه عبدالرحمن العتيق
ابتدائية الرازي
تبوك
.7 محمد جابر كريري ابتدائية المثنى بن حارثه تبوك
.8
عبدالله غضيان البلوي
ابتدائية طارق بن زياد
تبوك
.9 محمد لافي الناصر ابتدائية أحد تبوك
.11
علي حسن خضير
متوسطة عبدالرحمن الداخل
تبوك
.11 عبدالرزاق أحمد العنزي متوسطة النعمان بن مقرن تبوك
.12
خالد سليمان البلوي
متوسطة عمير بن أبي وقاص
تبوك
.13 موسى مطير البلوي متوسطة الفاروق تبوك
.14
علي ضيف الله علي العطوي
ثانوية ابن العميد
تبوك
.15 أحمد حايف العنزي ابتدائية الأبناء الثالثة تبوك
.16
حسن مسعد العنزي
ابتدائية ابن خلدون
تبوك
.17 محمد طواشي حدادي ابتدائية ابن زيدون تبوك
.18
عواد سليمان العطوي
ابتدائية العصر الأهلية
تبوك
.19 عبدالرحمن محمد ابو سالم ابتدائية رياض الصالحين الأهلية تبوك
.21
محمد حجاج الراشد
ثانوية منارة العصر الأهلية
تبوك
.21 عبدالله فريج العطوي ابتدائية الخندق تبوك
.22
أحمد عبدالعزيز الكلابي
متوسطة أبي أيوب الأنصاري
الوجه
.23 خالد محمد الغبان متوسطة عثمان بن عفان بالوجه الوجه
.24
إبراهيم خليل الشريف
تحفيظ القران الكريم بالوجه
الوجه
.25 محمد صغير البلوي ابتدائية الأمام أبي حنيفة الوجه
م
اسم قائد المدرسة
المدرسة المنقول إليها
ملاحظات
.26
صلاح مرشد البلوي
ابتدائية الإمام الطبري
الوجه
.27 محمد حسن الشريف ابتدائية السعودية بالوجه الوجه
.28
قاسم علي القويعاني
ابتدائية عبادة بن الصامت بالوجه
الوجه
.29 محمد سالم البلوي ابتدائية سعيد بن جبير الوجه
.31
جلال محمود خليل
ابتدائية الحافظ بن عساكر
أملج
.31 أحمد فخري أبوسالم ابتدائية النعمان بن بشير حقل
.32
تركي محمد العبيدان
ثانوية حقل
حقل
.33 عبدالله سليمان التويم ابتدائية عمير بن وهب حقل
.34
طلال سلامه الحويطي
ابتدائية الإمام مالك بالغال
ضباء
.35 محمد راشد الرشندي ابتدائية الخليج في مقنا البدع
.36
محمد محسن المرواني
ابتدائية سلمان الفارسي في مقنا
البدع
ثانياً- وكلاء منقولون من مدارسهم إلى مدارس أخرى
م
اسم وكيل المدرسة
المدرسة المنقول إليها
ملاحظات
.1 معتز سليم العطوي متوسطة الأبناء الثالثة تبوك
.2
سلطان عيسى الفيفي
ثانوية ابن العميد
تبوك
.3 ماجد فيحان الطيار ابتدائية جعفر المنصور تبوك
.4
عبدالله علي العلاوي
ابتدائية عبدالله بن رواحه
تبوك
.5 أحمد محمد العريشي متوسطة المغيرة بن شعبة تبوك
.6
عودة نزال العطوي
ابتدائية هشام بن عروة
تبوك
.7 حمود غانم الرشدان ابتدائية أسيد بن خضير تيماء
.8
ياسر عبدالله الجهني
ثانوية ضباء
ضباء
.9 عبدالله حسن أبوهاشم ب.م.التحفيظ بضباء ضباء
.11
عبدالعزيز مطلق البلوي
ثانوية أبوراكة
الوجه
ثالثاً- وكلاء مكلفون بالقيادة )قادة معينون جدد (
م
اسم وكيل المدرسة
المدرسة المكلف بإدارتها
ملاحظات
1 سليمان سويلم العطوي متوسطة المأمون تبوك
2
كامل محمد البلوي
ابتدائية الأبناء السابعة
تبوك
3 عايش صبحي العطوي متوسطة أسعد بن زرارة تبوك
4
عطا ابراهيم القاضي
ابتدائية الأوزاعي
تبوك
5 جمال مبارك العنزي ابتدائية الأبناء الثانية تبوك
6
سلمان محمد مخفور الشمراني
ابتدائية جعفر الطيار
تبوك
7 سعود جزاع البلوي متوسطة الحسن بن الهيثم تبوك
8
متعب حصيد العنزي
متوسطة لبيد بن ربيعة
تبوك
9 محمد عمر البلوي متوسطة أبي بكر الصديق تبوك
11
لافي مبروك الحجوري
ب.م.فشيغ
أملج
11 عبدالله سالم السناني ثانوية الأحنف بن قيس أملج
12
أحمد سليمان الحويطي
ثانوية جابر بن عبدالله
حقل
13 إبراهيم دخيل الرقابي ب.م.الخوارزمي ضباء