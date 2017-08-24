اعتمد المدير العام للتعليم بمحافظة جدة الأستاذ عبدالله بن أحمد الثقفي، حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية بمحافظات جدة وخليص ورابغ، للعام الدراسي 1438-1439هـ. وأوضح المساعد للشؤون المدرسية الأستاذ/ صديق بن يوسف خوجة بأن إجمالي المشمولين بالحركة لهذا العام بلغ (2810) من شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية . وأشار مدير إدارة شؤون المعلمين المكلف الأستاذ علي بن عبدالله الغامدي بأن إخلاء الطرف للمنقولين والمنقولات إلكتروني على نظام نور من حساب قائد المدرسة المنقول منها المعلم ، وعلى قائد المدرسة المنقول إليها المعلم إثبات مباشرة المعلم على نظام نور .
من ناحيتها ذكرت مساعدة مدير إدارة شؤون المعلمين الأستاذة تهاني بنت عبدالله الدوسري بأن حركة النقل تمت بناءً على معايير وضوابط مفاضلة النقل الداخلي، موضحة أن الاعتراض على نتائج حركة النقل سيكون من خلال نظام نور ولمدة عشرة أيام من تاريخ إعلان الحركة.
مدير تعليم محافظة جدة يعتمد حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية
صحيفة التعليم الإلكترونية : متابعات - التحرير
اعتمد المدير العام للتعليم بمحافظة جدة الأستاذ عبدالله بن أحمد الثقفي، حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية بمحافظات جدة وخليص ورابغ، للعام الدراسي 1438-1439هـ. وأوضح المساعد للشؤون المدرسية الأستاذ/ صديق بن يوسف خوجة بأن إجمالي المشمولين بالحركة لهذا العام بلغ (2810) من شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية . وأشار مدير إدارة شؤون المعلمين المكلف الأستاذ علي بن عبدالله الغامدي بأن إخلاء الطرف للمنقولين والمنقولات إلكتروني على نظام نور من حساب قائد المدرسة المنقول منها المعلم ، وعلى قائد المدرسة المنقول إليها المعلم إثبات مباشرة المعلم على نظام نور .
اعتمد المدير العام للتعليم بمحافظة جدة الأستاذ عبدالله بن أحمد الثقفي، حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية بمحافظات جدة وخليص ورابغ، للعام الدراسي 1438-1439هـ. وأوضح المساعد للشؤون المدرسية الأستاذ/ صديق بن يوسف خوجة بأن إجمالي المشمولين بالحركة لهذا العام بلغ (2810) من شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية . وأشار مدير إدارة شؤون المعلمين المكلف الأستاذ علي بن عبدالله الغامدي بأن إخلاء الطرف للمنقولين والمنقولات إلكتروني على نظام نور من حساب قائد المدرسة المنقول منها المعلم ، وعلى قائد المدرسة المنقول إليها المعلم إثبات مباشرة المعلم على نظام نور .
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