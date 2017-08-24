اعتمد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف المكلف الأستاذ محمد بن عامر النفيعي حركة تنقلات وترشيح القيادات المدرسية “بنين وبنات” بجميع مراحلها المختلفة للعام الدراسي الجديد 1438 هـ والبالغ عددهم 356 قائدة وقائدة ووكيل ووكيلة ، ودعا النفيعي المشمولين بالحركة مراجعة مكاتب التعليم التابعين لها لاستلام خطابات التكليف يوم الاثنين الموافق 5 / 1 / 1439هـ ومباشرة اعمالهم في موعد أقصاه الخميس الثامن من محرم بعد انهاء جميع أعمالهم وتسليم ما لديهم من عهد متمنياً للجميع دوام التوفيق.
بالأسماء.. “تعليم الطائف” يعتمد حركة تنقلات قادة المدارس ووكلائها “بنين وبنات”
بالأسماء.. “تعليم الطائف” يعتمد حركة تنقلات قادة المدارس ووكلائها “بنين وبنات”
صحيفة التعليم الإلكترونية : متابعات - التحرير
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