اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة الإشراف التربوي “مبادرة صيف التنمية المهنية “بنادي الحي ببطحاء قريش وذلك بحضور مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية آمنة الغامدي و مديرة الإشراف التربوي لمياء بشاوري و عدد من قيادات تعليم مكة للبنات.
ويهدف البرنامج إلى استغلال فترة الصيف في تلبية الاحتياجات المهنية لقيادات المدارس ووكيلاتها وتزويد القيادات المدرسية المستجدة بأساسيات العمل الإداري، مشتملا على حزمة من البرامج التدريبية ضمن فعاليات صيف التنمية المهنية لقيادات المدراس ووكيلاتها من دليل قضايا شاغلي الوظائف التعليمية، ثلاثية القيادة، المنظومة، الدليلين، الصلاحيات، الميزانية التشغيلية لمدارس التعليم العام ودور القائدة في رعاية الطالبات الموهوبات وتحقيق خصوصية مدارس تحفيظ القرآن.
هذا وقد انطلق البرنامج قبل ثلاثة أسابيع جرى خلاله تدريب 643 قائدة ووكيلة ومعلمة من التعليم الحكومي والأهلي بالإضافة لبعض المتدربات من جدة وينبع والليث وجازان.