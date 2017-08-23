صدر قرار مدير عام التعليم بمنطقة المدينة المنورة الأستاذ ناصر بن عبد الله العبدالكريم، بترشيح (241) معلماً وإدارياً ومستخدماً للعمل في مدارس تعليم الكبار بالمدينة مع بداية العام الدراسي 1439/1438هـ، ودعت إدارة تعليم الكبار بالمدينة المرشحين مباشرة أعمالهم بدءا من يوم الأحد الموافق , 26 / 12 / 1438هـ
وللإطلاع على أسماء المرشحين من خلال الرابط التالي http://kobar.medu.sa/1438.pdf
بالأسماء .. “تعليم المدينة” يُعلن المرشحين للعمل بمدارس تعليم الكبار
بالأسماء .. “تعليم المدينة” يُعلن المرشحين للعمل بمدارس تعليم الكبار
صحيفة التعليم الإلكترونية : المدينة المنورة - منصور البلادي
صدر قرار مدير عام التعليم بمنطقة المدينة المنورة الأستاذ ناصر بن عبد الله العبدالكريم، بترشيح (241) معلماً وإدارياً ومستخدماً للعمل في مدارس تعليم الكبار بالمدينة مع بداية العام الدراسي 1439/1438هـ، ودعت إدارة تعليم الكبار بالمدينة المرشحين مباشرة أعمالهم بدءا من يوم الأحد الموافق , 26 / 12 / 1438هـ
صدر قرار مدير عام التعليم بمنطقة المدينة المنورة الأستاذ ناصر بن عبد الله العبدالكريم، بترشيح (241) معلماً وإدارياً ومستخدماً للعمل في مدارس تعليم الكبار بالمدينة مع بداية العام الدراسي 1439/1438هـ، ودعت إدارة تعليم الكبار بالمدينة المرشحين مباشرة أعمالهم بدءا من يوم الأحد الموافق , 26 / 12 / 1438هـ
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