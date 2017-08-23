أعلن وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى عن اعتماد ٧٤٦٦ وظيفة تعليمية بالإضافة إلى ١٢٠٠ وظيفة معلمة رياض أطفال مع تصحيح مستوى ٥٠٠٠ معلمة تم تعيينهم العام الماضي ، وأوضح وزير التعليم أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل مواعيد التقديم على الوظائف التعليمية غد الخميس بمشيئة الله بالتعاون مع الزملاء في وزارة الخدمة المدنية ، وأعرب د. العيسى عن وافرالشكر والتقدير لسمو نائب خادم الحرمين الشريفين على اعتماد الترتيبات الخاصة باحتياج وزارة التعليم من الوظائف التعليمية لهذا العام .
وزير التعليم : اعتماد 7466 وظيفة تعليمية و 1200 معلمة رياض أطفال وتصحيح 5 آلاف معلمة تم تعيينهم العام الماضي
معربا عن شكره وتقديره لسمو نائب خادم الحرمين الشريفين
وزير التعليم : اعتماد 7466 وظيفة تعليمية و 1200 معلمة رياض أطفال وتصحيح 5 آلاف معلمة تم تعيينهم العام الماضي
صحيفة التعليم الإلكترونية : التحرير - فائز التمامي
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وزير التعليم : اعتماد 7466 وظيفة تعليمية و 1200 معلمة رياض أطفال وتصحيح 5 آلاف معلمة تم تعيينهم العام الماضي
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