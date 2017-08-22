افتتح المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك المكلف إبراهيم بن حسين العُمري صباح اليوم، المبنى الجديد لمجمع أنس بن مالك التعليمي في حي رحيل بتبوك، وقص مدير التعليم شريط الافتتاح، معلناً بدء استقبال المبنى الجديد للطلاب مع بداية العام الدراسي المقبل في 26-12-1438هـ. واستمع مدير التعليم لشرح مفصل عن مراحل إنشاء المبنى ومرافقه، من مساعد مدير إدارة المباني إبراهيم بن حمد الماضي الذي أوضح أن تكلفة المبنى بلغت أكثر من خمسة ملايين ريال ويتكون من أربعة أدوار تضم 24 فصلاً للطلاب وأربع مختبرات للكيمياء والفيزياء والأحياء والحاسوب واللغات وغرفة لمصادر التعلم وغرفة للأنشطة والهوايات إضافة لمكتبة كما يشمل المبنى مكاتب إدارية لقائد المدرسة ووكيل المدرسة والمرشد الطلابي وغرف المعلمين إضافة إلى ملاعب وساحات داخلية وخارجية. وتجول مدير التعليم في مرافق المبنى ووجه بسرعة الانتهاء من تجهيزاته المدرسية واكتمال التحضيرات كافة لاستقبال الطلاب مع أول يوم دراسي وحضر الافتتاح مستشار مدير التعليم إبراهيم الجماز وأمين الإدارة موسى الحربي ومديرو الإدارات بتعليم تبوك.
مدير تعليم منطقة تبوك المكلف يفتتح مجمع أنس بن مالك التعليمي
مدير تعليم منطقة تبوك المكلف يفتتح مجمع أنس بن مالك التعليمي
صحيفة التعليم الإلكترونية : تبوك - فائز التمامي
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