اعلنت شركة تطوير للمباني عن طرح تأجير مباني رياض الأطفال في مكة المكرمة
وذلك من خلال التقديم على الرابط على الإلكتروني :
http://tbc.sa/ar/inv.aspx
والجدير بالذكر أن شركة تطوير للمباني هي شركة حكومية متخصصة في إدارة المشاريع الحكومية، ذات مسؤولية محدودة تعمل على أسس تجارية، انطلقت أعمالها في بدايات الربع الثاني من عام ۲۰۱۳ م
هذاوقد جاءت شركة تطوير للمباني لتساهم في تطوير البيئة التعليمية وإضافة نقلة نوعية على صعيد المشاريع التعليمية في المملكة، لنحقق طموح القيادة الرشيدة وتطلعات الشعب الكريم في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.
كما أسندت إلى الشركة بموجب أمر سامي كريم مشاريع المباني المدرسية والتعليمية والمرافق الإدارية لوزارة التعليم وطرحها وترسيتها وفقاً لنظامها وتوفير المباني وتوقيع عقودها والإشراف عليها بما فيها الأعمال الهندسية وتشغيلها وصيانتها وتطويرها.
علماً بأن شركة تطوير للمباني تتولى إدارة تنفيذ خمس برامج لوزارة التعليم تحتوي على حوالي ٥٩٠ منشأة تعليمية تخدم ٢٧٤ ألف طالب وطالبة، في الرياض ومكة المكرمة وجدة بقيمة إجمالية تتجاوز خمسة مليارات و مئتان و ثمانين مليون ريال ، وتم الانتهاء من ١١٧ منشأة وتسليمها إلى وزارة التعليم للاستفادة منها ، وولدى الشركة فريق عمل ممٌيز يضم ١١٧ موظف، يعمل باحترافية عالية.
ويشمل نشاط الشركة إدارة التصميم والإنشاء والتنفيذ للمباني التعليمية والمرافق المساندة لها والإشراف عليها ، شاملاً تقديم جميع الخدمات ابتداءً من الخدمات الإستشارية والإدارية والتخطيط، مروراً بالصيانة وإعادة التأهيل والتجهيز والتأثيث وانتهاء بالتأجير والإستئجار وشراء وبيع المباني التعليمية.