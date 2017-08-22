تبدأ الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة اليوم تدريب الكادر الإداري والتعليمي في الروضات الموسمية في الحج والتي أعلنت وزارة التعليم إطلاقها لخدمة الحجاج والمعتمرين الّذين يصطحبون أطفالهم للأماكن المقدسة.
وسيبدأ التدريب من الساعة الثامنة صباحا إلى الواحدة ظهرا و لمدة ثلاثة أيام وذلك في مقر الادارة بالعزيزية. وتتضمن الخطة التدريبية لتعليم منطقة مكة المكرمة تدريب ثلاث روضات وحضانات موسمية مشاركة ومعتمدة ممثلة في الروضة والحضانة الموسمية لأطفال حجاج الداخل (لمعة عطاء 1) في مقر الروضة 18 والروضة والحضانة الموسمية لأطفال حجاج الداخل (لمعة عطاء 2) في مقر الروضة الخامسة و الروضة والحضانة الموسمية لأطفال حجاج الداخل في مقر مدارس الاندلس.
وتعمل خطة برنامج التدريب على تدريب الكادر الإداري والتعليمي علىالحقيبية التدريبية المعدة لتأهيل الكادر على تقديم أفضل خدمات على أسس علمية معتمدة. فيما بلغ عدد المتدربات من الكادر التعليمي والإداري والإشرافي في جميع الروضات والحضانات الموسمية لأطفال حجاج الداخل 30 متدربة في الدورة التدريبية الأولى .