اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك المكلف إبراهيم بن حسين العُمري خطة البرامج التدريبية لبرنامج التطوير المهني في (أسبوع التهيئة) والتي تستهدف المعلمين والمعلمات قبل بداية العام الدراسي الجديد. وأضح مدير إدارة التدريب والابتعاث بتعليم تبوك أمين غليله أن الخطة سيتم تنفيذها على مستوى الإدارة ومكاتب التعليم بالمحافظات والمدارس خلال الفترة من ١٩-٢٣ ذي الحجة ١٤٣٨ ، مؤكداً أن البرامج التدريبية التي سيتم تنفيذها تهدف إلى إثراء خبرات ومهارات المشرفين التربويين وقادة المدارس والمعلمين قبل انطلاق العام الدراسي الجديد مشيراً إلى أن الخطة تتضمن برامج وورش متنوعة من أبرزها المدرب المحترف ومؤشرات الأداء المدرسي وإدارة الأولويات والكفايات الأساسية لمعلمي الصفوف الأولية وإعداد الحقائب التدريبية والتطوير المهني للنظام الفصلي للتعليم الثانوي وإدارة البيئة الصفية. ولفت غليله إلى أن هناك برامج سيتم تنفيذها في مدارس التوطين من بينها التعلم التعاوني والإدارة الصفية والتعلم النشط وخصائص النمو والتعلم بالاستقصاء، والذي يهدف الى دعم جاهزية التعليم والتعلم من خلال برنامج تطوير مهني تشاركي قائم على المدرسة والمعلمين والمشرفين التربويين .
مدير تعليم تبوك المكلف يعتمد برامج تدريبية للمعلمين والمعلمات في أسبوع التهيئة
مدير تعليم تبوك المكلف يعتمد برامج تدريبية للمعلمين والمعلمات في أسبوع التهيئة
صحيفة التعليم الإلكترونية : تبوك - فائز التمامي
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