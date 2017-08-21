اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله بن محمد المانع أسماء قادة المدارس والمعلمين المكلفين بالعمل في تعليم الكبار ومراكز ومدارس تعليم الكبار الليلية.
وأوضح مدير تعليم الكبار خالد العصلب أنه تم تكليف 810 قائداً ومعلماَ للعمل في المراكز والمدارس الليلية في العام الدراسي 1438-1439هـ وأشار إلى أنه تم تكليف 65 قائدا للعمل في مدارس تعليم الكبار الليلية وتكليف 171 معلما في مراكز تعليم الكبار وتكليف 574 معلما في مدارس المرحلتين المتوسطة والثانوية الحكومية الليلية.
وبيّن العصلب أن بالإمكان الاطلاع على أسماء قادة المدارس والمعلمين المكلفين على الرابط التالي:
https://drive.google.com/open?id=0B9ejXT37kJq3aml2M3h0T2F5WGM
مدير عام تعليم الرياض يعتمد تكليف 810 قائداً ومعلماً في المدارس الليلية
مدير عام تعليم الرياض يعتمد تكليف 810 قائداً ومعلماً في المدارس الليلية
صحيفة التعليم الإلكترونية : عبدالرحمن الزهراني - الرياض
اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله بن محمد المانع أسماء قادة المدارس والمعلمين المكلفين بالعمل في تعليم الكبار ومراكز ومدارس تعليم الكبار الليلية.
اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله بن محمد المانع أسماء قادة المدارس والمعلمين المكلفين بالعمل في تعليم الكبار ومراكز ومدارس تعليم الكبار الليلية.
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