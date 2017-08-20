غادرت الفرقة الكشفية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك صباح اليوم إلى مكة المكرمة للمشاركة في خدمة حجاج بيت الله الحرام في الأراضي المقدسة.
وأكد المساعد للشؤون التعليمية بتعليم تبوك ماجد بن عبدالرحمن القعير في كلمته لطلاب الفرقة الكشفية على أهمية دورهم في تقديم الخدمات المساندة لأعمال الجهات المختصة وما تتشرف به هذه البلاد من العناية بحجاج بيت الله الحرام، وفق توجيهات القيادة الحكيمة. من جهتة أوضح مدير إدارة نشاط الطلاب الدكتور عبدالله بن صالح الحارثي، أن الفرقة الكشفية تتكون من 30 كشافاً وقائدين كشفيين جميعهم على مستوى عالٍ من التدريب والخبرة في خدمة ضيوف الرحمن.
الفرق الكشفية بتعليم تبوك تتجه للمشاعر المقدسة للمشاركة في خدمة ضيوف الرحمن
الفرق الكشفية بتعليم تبوك تتجه للمشاعر المقدسة للمشاركة في خدمة ضيوف الرحمن
صحيفة التعليم الإلكترونية : تبوك - فائز التمامي
غادرت الفرقة الكشفية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك صباح اليوم إلى مكة المكرمة للمشاركة في خدمة حجاج بيت الله الحرام في الأراضي المقدسة.
غادرت الفرقة الكشفية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك صباح اليوم إلى مكة المكرمة للمشاركة في خدمة حجاج بيت الله الحرام في الأراضي المقدسة.
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