أعلن المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” أن معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى وافق على تمديد فترة التقديم لابتعاث المعلمين إلى نهاية دوام يوم الخميس 1438/12/23
وزير التعليم يوافق على تمديد فترة تقديم ابتعاث المعلمين
عبر تغريدة لمتحدث وزارة التعليم العصيمي :
وزير التعليم يوافق على تمديد فترة تقديم ابتعاث المعلمين
صحيفة التعليم الإلكترونية : تبوك - فائز التمامي
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