تواصل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك فرز و ترحيل المقررات الدراسية الجديدة لمكاتب التعليم في محافظات المنطقة، وللمدارس داخل مدينة تبوك، وذلك بعد اكتمال وصولها إلى مستودعات الإدارة ضمن الاستعدادات الجارية للعام الدراسي الجديد 1438/1439هـ .
وأكد مشرف المقررات المدرسية بتعليم تبوك عبدالله العسيري على حرص الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك على إتمام عملية ترحيل المقررات إلى المدارس كافة قبل إجازة عيد الأضحى المبارك؛ إذ سخرت الإدارة إمكاناتها الآلية والبشرية لضمان عملية ترحيل ناجح ومتميز للمقررات ووصولها إلى المدارس في فترة وجيزة بإشراف مباشر ومتابعة مستمرة من المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك المكلف إبراهيم بن حسين العُمري، وفق خطة معدة ومجدولة زمنياً لتوزيع المقررات على المدارس. ونوه مدير تعليم تبوك المكلف بجهود إدارة المستودعات وقسم المقررات المدرسية وأمانة التعليم وإدارة التخطيط وكذلك مكاتب التعليم والمدارس والتي تعمل في برنامج الاستلام والتسليم للمقررات أثناء الإجازة الصيفية، ومتابعة ذلك باستمرار في منظومة واحدة .
تعليم تبوك يسلم المقررات الدراسية للعام الدراسي الجديد لمكاتب التعليم في محافظات المنطقة
صحيفة التعليم الإلكترونية : تبوك - فائز التمامي
تواصل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك فرز و ترحيل المقررات الدراسية الجديدة لمكاتب التعليم في محافظات المنطقة، وللمدارس داخل مدينة تبوك، وذلك بعد اكتمال وصولها إلى مستودعات الإدارة ضمن الاستعدادات الجارية للعام الدراسي الجديد 1438/1439هـ .
تواصل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك فرز و ترحيل المقررات الدراسية الجديدة لمكاتب التعليم في محافظات المنطقة، وللمدارس داخل مدينة تبوك، وذلك بعد اكتمال وصولها إلى مستودعات الإدارة ضمن الاستعدادات الجارية للعام الدراسي الجديد 1438/1439هـ .
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