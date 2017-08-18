اختتم نادي فطن النوعي الصيفي للبنات بمحافظة حقل برامجه مساء أمس بحضور رئيسة شؤون تعليم البنات بمكتب التعليم بمحافظة حقل صباح شامان وذلك بمقر النادي بالثانوية الثانية بحقل ، واستعرضت قائدة النادي فدوى البراهيمي خلال حفل الختام أبرز المناشط والفعاليات التي تم تنفيذها منذ تدشين النادي منوهة بمشاركة الأمهات لبناتهن فعاليات النادي مما ترك أثراً إيجابياً في نفوسهن كما أشادت بالشراكة المجتمعية وتعاون الإدارات الحكومية والأهلية مقدمة شكرها لكل من أسهم وشارك في إنجاح فعاليات النادي. وكان الحفل قد اشتمل على عدد من الأناشيد والمسابقات والفقرات المتنوعة كما تم تكريم الطالبات المتميزات والمشاركات واللجان العاملة والفريق الفني والإداري للنادي بالهدايا والجوائز التحفيزية والتقديرية.
نادي ” فطن ” للبنات بمحافظة حقل يختتم فعالياته
نادي ” فطن ” للبنات بمحافظة حقل يختتم فعالياته
صحيفة التعليم الإلكترونية : تبوك - منيفة العنزي
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