نظم نادي الحي بمدرسة الأمير فهد بن سلمان الابتدائية بالدمام وللسنة الخامسة على التوالي دورة تدريبية في تعليم السباحة ( للمبتدئين والمتقدمين ) لمدة شهر كامل بواقع ١٢ حصة تدريبية على مسابح الصالة الخضراء بالراكة ضمن برنامج السباح الصغير والذي يشرف عليه الاتحاد السعودي للسباحة ويقدمه مدربون ومنقذون معتمدون لديه ، وكان هذا البرنامج يحضى بمتابعة مستمرة من المشرف المتابع للنادي الأستاذ وليد بن عبدالله الدوسري .
وقد كانت الاستفادة رائعة والتطور كبير وملحوظ من الجميع بشهادة من أشرف على هذا البرنامج من اللجنة الرياضية بالنادي وهم المشرفين : مناور المهنا وسامي الحارثي وحسن العيد وأيضًا أولياء أمور المشاركين في البرنامج والذي تجاوز عددهم ٦٠ مشاركًا من أعضاء نادي مدرسة الحي وأقيم حفل ختامي تم تكريم جميع المشاركين وأعضاء الاتحاد السعودي للسباحة من مدربين ومنقذين ومنظمين من قبل مدير نادي مدرسة الحي الأستاذ يوسف الصفيان حيث شكر جميع من ساهم في إنجاح هذا البرنامج المهم والمفيد لأعضاء نادينا .
نادي الحي بمدرسة الأمير فهد بن سلمان بالدمام ينظم دورة تدريبية في تعليم رياضة السباحة
صحيفة التعليم الإلكترونية : التحرير
نظم نادي الحي بمدرسة الأمير فهد بن سلمان الابتدائية بالدمام وللسنة الخامسة على التوالي دورة تدريبية في تعليم السباحة ( للمبتدئين والمتقدمين ) لمدة شهر كامل بواقع ١٢ حصة تدريبية على مسابح الصالة الخضراء بالراكة ضمن برنامج السباح الصغير والذي يشرف عليه الاتحاد السعودي للسباحة ويقدمه مدربون ومنقذون معتمدون لديه ، وكان هذا البرنامج يحضى بمتابعة مستمرة من المشرف المتابع للنادي الأستاذ وليد بن عبدالله الدوسري .
نظم نادي الحي بمدرسة الأمير فهد بن سلمان الابتدائية بالدمام وللسنة الخامسة على التوالي دورة تدريبية في تعليم السباحة ( للمبتدئين والمتقدمين ) لمدة شهر كامل بواقع ١٢ حصة تدريبية على مسابح الصالة الخضراء بالراكة ضمن برنامج السباح الصغير والذي يشرف عليه الاتحاد السعودي للسباحة ويقدمه مدربون ومنقذون معتمدون لديه ، وكان هذا البرنامج يحضى بمتابعة مستمرة من المشرف المتابع للنادي الأستاذ وليد بن عبدالله الدوسري .
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