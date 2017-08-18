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اختتمت امس الأول الثلاثاء فعاليات نادي فطن النوعي الصيفي للعام 1438، بمقر النادي في مدارس الفلك المنير، بحضور مديرعام العلاقات العامة والإعلام بوزارة التعليم القطاع النسائي حصة الزامل ومساعدة مدير ادارة الاعلام التربوي بتعليم جدة وعدد من القيادات التعليمية والطالبات المشاركات وامهاتهن .
تضمن برنامج الحفل كلمة لمديرة العلاقات العامة والإعلام بالوزارة الاستاذه حصة الزامل أكدت خلالها على أهمية البرنامج الوطني الوقائي “فطن ” للطلاب والطالبات وثبات فعالياته بما حققه من نجاحات من خلال زيادة فعالياته ومناشطه ومبادراته التطوعية ، وما تم فيه من التدريب والتأهيل ، معربة عن سعادتها بما شاهدته خلال جولتها في قاعات التدريب والمعرض الختامي لفطن تعليم جدة ، وبما لمسته من اثر ايجابي على الطالبات يشعرنا بالفخر ببنات الوطن ، مختتمة كلمتها بالشكر والتقدير لقائد تعليم جدة الاستاذ عبدالله الثقفي لرعايته ودعمه للبرامج النوعية والإثرائية للطلاب والطالبات .
فيما اوضحت مسئولة برنامج فطن بتعليم جدة الدكتورة فاطمه فتح الدين أن برنامج فطن يسهم في تعزيز الهوية الوطنيه للطلاب والطالبات من خلال اكساب مهارات الشخصية والاجتماعية وذلك ما تحقق بفضل الله داخل اروقة النادي ومن خلال ممارسة الطالبات للعديد من الانشطة التربوية ، مشيرة الى أن عدد المترددات على النادي بلغ 440 طالبة من مختلف الفئات العمرية يمارسن مختلف الانشطة الترفيهية والتعليمية والتدريبية من خلال اربعة مجلات وهي “التدريب و التثقيف والمشاركة المجتمعية والاستشارات الاسرية ”
توالت بعد ذلك فقرات الحفل لتشمل الأناشيد الوطنية والترحيبية والتى قدمتها فتيات فطن ، وكان الختام بتكريم الجهات الراعية والداعمة للبرنامج والقائمات على المجالات والمتطوعات الملتحقات بالنادي