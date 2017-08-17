قدمت مديرة عام الموهوبات بوزارة التعليم هويدا بنت عبدالله البواردي شكرها وتقديرها للمدير العام للتعليم بمنطقة تبوك المكلف إبراهيم بن حسين العُمري لجهود إدارة تعليم تبوك في تفعيل برنامج “أسبوع موهبة” والاحتفاء باليوم الخليجي للموهبة والابداع في العام الدراسي الماضي. وأثنت البواردي في خطاب شكر وتقدير لإدارة تعليم تبوك على جهود الإدارة في إحداث حراك توعوي وثقافي ساهم في نشر ثقافة الإبداع والموهبة والاهتمام بالمبدعين والموهوبين كما قدمت شكرها في الخطاب لأعضاء فريق العمل كافة وفِي مقدمتهم المساعدة لتعليم البنات بتبوك نجلاء الشامان ومديرة إدارة الموهوبات بتعليم تبوك رنده الجهيم ومشرفات إدارة الموهوبات.
مديرة عام الموهوبات بوزارة التعليم تشكر تعليم تبوك
مديرة عام الموهوبات بوزارة التعليم تشكر تعليم تبوك
صحيفة التعليم الإلكترونية : تبوك - منيفة العنزي
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