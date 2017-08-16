كشفت مصادر مطلعة أن وزارة التعليم تتجه إلى إلغاء إجازتي منتصف الفصل الأول والفصل الثاني مع إبقاء إجازة الربيع، وهو النظام الذي كان معمولاً به في السابق. وأشارت المصادر إلى أن التقويم الدراسي لم يتم اعتماده حتى الآن ،وستبدأ إجازة الطلاب والطالبات بحسب الجدول الزمني للعام الدراسي المقبل يوم 29 شعبان المقبل، فيما أيّد قادة وقائدات المدارس الجدول (تم تداوله على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي)، مبيّنين أن الجدول المتداول يناسب الفترة الزمنية لتعليم الطلاب والطالبات ، وأكدوا أنه يتناسب مع الأسابيع والشهور التي بموجبها يستطيع المعلمون والمعلمات إنهاء المناهج بكل يسر وسهولة، مشيرين إلى أن الأسابيع الفاصلة بين الفصلين، التي كان يتمتع بها الطلاب والطالبات تعتبر مربكة للعملية التعليمية. وتضمن الجدول الدراسي تقسيم السنة الدراسية إلى فصلين، على ألا تقل مدة الدراسة لكل فصل عن 15 أسبوعاً، وألا تزيد مدة الاختبارات النهائية لكل فصل على أسبوعين، كما تضمن تقديم موعد الاختبارات النهائية مدة لا تتجاوز أسبوعاً عند الضرورة، إذ إن الجدول شمل إجازات الطلاب والطالبات فقط، من دون ذكر الإجازات المحددة للمعلمين والمعلمات.
وكان المتحدت باسم وزارة التعليم الأستاذ مبارك العصيمي علّق أخيراً في تغريدات على حسابه في «تويتر» على النظام الجديد بقوله: «لم يتم اعتماد التقويم الدراسي حتى الآن»، دون أن يؤكد النظام الجديد للإجازات أو ينفيه.
مصادر مطلعة تؤكد :
التعليم تتجه إلى إلغاء إجازتي منتصف الفصلين الأول والثاني
صحيفة التعليم الإلكترونية : متابعات - التحرير
كشفت مصادر مطلعة أن وزارة التعليم تتجه إلى إلغاء إجازتي منتصف الفصل الأول والفصل الثاني مع إبقاء إجازة الربيع، وهو النظام الذي كان معمولاً به في السابق. وأشارت المصادر إلى أن التقويم الدراسي لم يتم اعتماده حتى الآن ،وستبدأ إجازة الطلاب والطالبات بحسب الجدول الزمني للعام الدراسي المقبل يوم 29 شعبان المقبل، فيما أيّد قادة وقائدات المدارس الجدول (تم تداوله على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي)، مبيّنين أن الجدول المتداول يناسب الفترة الزمنية لتعليم الطلاب والطالبات ، وأكدوا أنه يتناسب مع الأسابيع والشهور التي بموجبها يستطيع المعلمون والمعلمات إنهاء المناهج بكل يسر وسهولة، مشيرين إلى أن الأسابيع الفاصلة بين الفصلين، التي كان يتمتع بها الطلاب والطالبات تعتبر مربكة للعملية التعليمية. وتضمن الجدول الدراسي تقسيم السنة الدراسية إلى فصلين، على ألا تقل مدة الدراسة لكل فصل عن 15 أسبوعاً، وألا تزيد مدة الاختبارات النهائية لكل فصل على أسبوعين، كما تضمن تقديم موعد الاختبارات النهائية مدة لا تتجاوز أسبوعاً عند الضرورة، إذ إن الجدول شمل إجازات الطلاب والطالبات فقط، من دون ذكر الإجازات المحددة للمعلمين والمعلمات.
كشفت مصادر مطلعة أن وزارة التعليم تتجه إلى إلغاء إجازتي منتصف الفصل الأول والفصل الثاني مع إبقاء إجازة الربيع، وهو النظام الذي كان معمولاً به في السابق. وأشارت المصادر إلى أن التقويم الدراسي لم يتم اعتماده حتى الآن ،وستبدأ إجازة الطلاب والطالبات بحسب الجدول الزمني للعام الدراسي المقبل يوم 29 شعبان المقبل، فيما أيّد قادة وقائدات المدارس الجدول (تم تداوله على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي)، مبيّنين أن الجدول المتداول يناسب الفترة الزمنية لتعليم الطلاب والطالبات ، وأكدوا أنه يتناسب مع الأسابيع والشهور التي بموجبها يستطيع المعلمون والمعلمات إنهاء المناهج بكل يسر وسهولة، مشيرين إلى أن الأسابيع الفاصلة بين الفصلين، التي كان يتمتع بها الطلاب والطالبات تعتبر مربكة للعملية التعليمية. وتضمن الجدول الدراسي تقسيم السنة الدراسية إلى فصلين، على ألا تقل مدة الدراسة لكل فصل عن 15 أسبوعاً، وألا تزيد مدة الاختبارات النهائية لكل فصل على أسبوعين، كما تضمن تقديم موعد الاختبارات النهائية مدة لا تتجاوز أسبوعاً عند الضرورة، إذ إن الجدول شمل إجازات الطلاب والطالبات فقط، من دون ذكر الإجازات المحددة للمعلمين والمعلمات.
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://www.m3llm.net/249768/