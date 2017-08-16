اختتم النادي الموسمي بجرب مساء أمس برامجه وفعالياته لعام 1438 وذلك بحضور محافظ محافظة العقيق الأستاذ غلاب بن غالب ابو خشيم ومساعد مدير عام التعليم للشؤون المدرسية الأستاذ عمر هجاد عمر الغامدي ورؤساء الدوائر الحكومية ومشايخ قبائل جرب والأهالي ، وقد بدأ الحفل الخطابي بآيات من الذكر الحكيم تلاها عرض مرئي موجز عن فعاليات النادي ثم كلمة مدير النادي الأستاذ سفر بن سعد بن عايش ثم كلمة الأهالي ألقاها نيابة عنهم الشيخ سعيد بن مدشوش فقصيدة شعرية للشاعر جبار بن ناهض الجعيدي ثم ألقى مساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية الاستاذ عمر هجاد عمر الغامدي كلمة بهذه المناسبة وبعد ذلك تم تكريم الجهات المشاركة ومشايخ القبائل واعلان الفرق الفائزة في دوري النادي ومن ثم تبادل الدروع التذكارية ، وقد أعرب أهالي جرب عن سعادتهم بما حققه النادي الموسمي في حفظ اوقات شبابهم ولما لمسوا من نجاحات مبهرة في النادي الموسمي
ومن جانبه عبر مدير النادي الموسمي بجرب 1438 الاستاذ سفر بن سعد بن عايش عن شكره وتقديره لمحافظ محافظ العقيق ومساعد مدير عام التعليم للشؤون المدرسية ورؤساء الدوائر الحكومية ومشايخ قبايل جرب واهالي جرب لحضورهم وتشريفهم الحفل الختامي متمنيا التوفيق للجميع .
بحضور محافظ محافظة العقيق ومساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية :
النادي الموسمي بجرب بالباحة يختتم برامجه وأنشطته
صحيفة التعليم الإلكترونية : التحرير
اختتم النادي الموسمي بجرب مساء أمس برامجه وفعالياته لعام 1438 وذلك بحضور محافظ محافظة العقيق الأستاذ غلاب بن غالب ابو خشيم ومساعد مدير عام التعليم للشؤون المدرسية الأستاذ عمر هجاد عمر الغامدي ورؤساء الدوائر الحكومية ومشايخ قبائل جرب والأهالي ، وقد بدأ الحفل الخطابي بآيات من الذكر الحكيم تلاها عرض مرئي موجز عن فعاليات النادي ثم كلمة مدير النادي الأستاذ سفر بن سعد بن عايش ثم كلمة الأهالي ألقاها نيابة عنهم الشيخ سعيد بن مدشوش فقصيدة شعرية للشاعر جبار بن ناهض الجعيدي ثم ألقى مساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية الاستاذ عمر هجاد عمر الغامدي كلمة بهذه المناسبة وبعد ذلك تم تكريم الجهات المشاركة ومشايخ القبائل واعلان الفرق الفائزة في دوري النادي ومن ثم تبادل الدروع التذكارية ، وقد أعرب أهالي جرب عن سعادتهم بما حققه النادي الموسمي في حفظ اوقات شبابهم ولما لمسوا من نجاحات مبهرة في النادي الموسمي
اختتم النادي الموسمي بجرب مساء أمس برامجه وفعالياته لعام 1438 وذلك بحضور محافظ محافظة العقيق الأستاذ غلاب بن غالب ابو خشيم ومساعد مدير عام التعليم للشؤون المدرسية الأستاذ عمر هجاد عمر الغامدي ورؤساء الدوائر الحكومية ومشايخ قبائل جرب والأهالي ، وقد بدأ الحفل الخطابي بآيات من الذكر الحكيم تلاها عرض مرئي موجز عن فعاليات النادي ثم كلمة مدير النادي الأستاذ سفر بن سعد بن عايش ثم كلمة الأهالي ألقاها نيابة عنهم الشيخ سعيد بن مدشوش فقصيدة شعرية للشاعر جبار بن ناهض الجعيدي ثم ألقى مساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية الاستاذ عمر هجاد عمر الغامدي كلمة بهذه المناسبة وبعد ذلك تم تكريم الجهات المشاركة ومشايخ القبائل واعلان الفرق الفائزة في دوري النادي ومن ثم تبادل الدروع التذكارية ، وقد أعرب أهالي جرب عن سعادتهم بما حققه النادي الموسمي في حفظ اوقات شبابهم ولما لمسوا من نجاحات مبهرة في النادي الموسمي
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