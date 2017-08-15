تستعد الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك لتوقيع مذكرة تفاهم مع المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك في مجال المساهمة في تفعيل برامج ومناشط لجنة أصدقاء المرضى ، جاء ذلك ضمن اللقاء الأول الذي جمع المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك المكلف إبراهيم بن حسين العُمري ومدير الشؤون الصحية بالمنطقة ورئيس لجنة أصدقاء المرضى د. غرم الله بن عبدالله الغامدي وأعضاء اللجنة بمكتب مدير التعليم وجرى خلال اللقاء الاتفاق على تفعيل الشراكة المجتمعية بين تعليم تبوك وصحة تبوك ومن ضمن ذلك إعداد مذكرة تفاهم لتفعيل دور إدارة التعليم في المنطقة في مناشط وبرامج لجنة أصدقاء المرضى مع بداية العام الدراسي المقبل. وأكد مدير التعليم المكلف على الدور الإنساني النبيل الذي تؤديه لجنة أصدقاء المرضى واعتزاز منسوبي التعليم بالمشاركة في دعم أعمال اللجنة من خلال الفعاليات المنفذة في المدارس وعبر خطة برامجية.
من جهته أكد مدير الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله الغامدي أن هذا اللقاء يأتي ضمن اللقاءات الهادفة للتعريف بأهداف اللجنة وأعمالها الإنسانية، والحث على دعم برامجها واستقطاب الأفراد والجهات ذات العلاقة للمساهمة في مناشطها مثمناً تعاون إدارة تعليم تبوك في هذا الصدد. وحضر اللقاء مساعد مدير تعليم تبوك لتعليم البنين ماجد بن عبدالرحمن القعير وعضو لجنة أصدقاء المرضى عبدالرحمن بن رحيل البلوي.
للتفاهم حول توقيع مذكرة تعاون في مجال برامج لجنة أصدقاء المرضى :
عقد الاجتماع الأول بين إدارتي تعليم تبوك ومديرية الشئون الصحية
صحيفة التعليم الإلكترونية : تبوك - فائز التمامي
تستعد الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك لتوقيع مذكرة تفاهم مع المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك في مجال المساهمة في تفعيل برامج ومناشط لجنة أصدقاء المرضى ، جاء ذلك ضمن اللقاء الأول الذي جمع المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك المكلف إبراهيم بن حسين العُمري ومدير الشؤون الصحية بالمنطقة ورئيس لجنة أصدقاء المرضى د. غرم الله بن عبدالله الغامدي وأعضاء اللجنة بمكتب مدير التعليم وجرى خلال اللقاء الاتفاق على تفعيل الشراكة المجتمعية بين تعليم تبوك وصحة تبوك ومن ضمن ذلك إعداد مذكرة تفاهم لتفعيل دور إدارة التعليم في المنطقة في مناشط وبرامج لجنة أصدقاء المرضى مع بداية العام الدراسي المقبل. وأكد مدير التعليم المكلف على الدور الإنساني النبيل الذي تؤديه لجنة أصدقاء المرضى واعتزاز منسوبي التعليم بالمشاركة في دعم أعمال اللجنة من خلال الفعاليات المنفذة في المدارس وعبر خطة برامجية.
تستعد الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك لتوقيع مذكرة تفاهم مع المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك في مجال المساهمة في تفعيل برامج ومناشط لجنة أصدقاء المرضى ، جاء ذلك ضمن اللقاء الأول الذي جمع المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك المكلف إبراهيم بن حسين العُمري ومدير الشؤون الصحية بالمنطقة ورئيس لجنة أصدقاء المرضى د. غرم الله بن عبدالله الغامدي وأعضاء اللجنة بمكتب مدير التعليم وجرى خلال اللقاء الاتفاق على تفعيل الشراكة المجتمعية بين تعليم تبوك وصحة تبوك ومن ضمن ذلك إعداد مذكرة تفاهم لتفعيل دور إدارة التعليم في المنطقة في مناشط وبرامج لجنة أصدقاء المرضى مع بداية العام الدراسي المقبل. وأكد مدير التعليم المكلف على الدور الإنساني النبيل الذي تؤديه لجنة أصدقاء المرضى واعتزاز منسوبي التعليم بالمشاركة في دعم أعمال اللجنة من خلال الفعاليات المنفذة في المدارس وعبر خطة برامجية.
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