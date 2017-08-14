التقى المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك المكلف إبراهيم بن حسين العُمري صباح اليوم الاثنين في مكتبه بالإدارة مندوب شركة “تطوير” للمباني التعليمية م. حاتم الغامدي لمناقشة المشروعات التعليمية التي تشرف عليها الشركة في منطقة تبوك ومنها مشروعات مباني رياض الأطفال الجديدة بالمنطقة وجرى خلال اللقاء مناقشة الخطط المستقبلية وأبرز المعوقات وتذليل الصعاب للمشروعات التعليمية الجديدة وفق رؤية 2030م. وحضر اللقاء نائب مدير إدارة المباني بتعليم تبوك م. إبراهيم الحربي ومدير إدارة الأراضي والبرمجة سالم الحويطي ونائب مدير إدارة الاراضي والبرمجة عبدالله البلوي.
مدير تعليم منطقة تبوك المكلف يلتقي مندوب شركة ” تطوير ” للمباني التعليمية
مدير تعليم منطقة تبوك المكلف يلتقي مندوب شركة ” تطوير ” للمباني التعليمية
صحيفة التعليم الإلكترونية : تبوك - فائز التمامي
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