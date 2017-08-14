أكد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، أن الوزارة تسعى لتطوير مناهج التعليم في المملكة، لرفع قدرات الطلاب العقلية والذهنية ليكونوا قادرين على التعلم مدى الحياة. جاء ذلك في كلمته التي ألقاها أمس الأحد في افتتاح ورشة التعلم القائم على الكفايات التي تنظمها وكالة المناهج والبرامج التربوية في مدينة جدة وتستمر 3 أيام. وأكد “العيسى” في كلمته خلال افتتاح الورشة أهمية الانتقال من التعليم القائم على التلقين والحفظ إلى التعلم القائم على الكفايات الذي من خلاله يستطيع الطالب أن يمتلك المهارات اللازمة للتحليل والاستنباط والفهم وغيرها من المفاهيم التي تخرّج طلاباً قادرين على التعلم مدى الحياة. ونوه “العيسى” إلى أهمية الورشة كونها تضم مسؤولين وخبراء محليين وعالميين يناقشون على مدى ثلاثة أيام مفهوم الكفايات، وأنسب الطرق لتطبيقها، وأضاف تقديم الوزارة للعديد من البرامج التدريبية للمشرفين التربويين لتدريبهم على التعلم القائم على الكفايات وطرق التقويم وغيرها من العناصر حتى يتمكن المشرفون التربويون من نقل ذلك للمعلمين والمعلمات في الميدان التربوي، مشيراً إلى الدور الهام للإشراف التربوي لانجاح مثل هذه البرامج وتطبيقها.
من جهته قدم وكيل وزارة التعليم للمناهج والبرامج التربوية الدكتور محمد بن عطية الحارثي شكره لوزير التعليم لحضوره ومشاركته في هذه الورشة، مضيفاً أن هذه الورشة تأتي كإحدى برامج التحول الوطني 2020، وذلك في إطار سعي الوزارة لتحقيق رؤية المملكة 2030. وأبان “الحارثي” أن الورشة تناقش على مدى ثلاثة أيام مفهوم الكفايات وأهميتها وتطبيقها وخصائص المنهج القائم على الكفايات والتحول من المنهج القائم على المحتوى إلى المنهج القائم على الكفايات والاطلاع على نماذج عالمية في هذا الاتجاه، وكذلك التقويم القائم على الكفايات وتوظيف الكفايات في بناء المناهج ومعوقات التطبيق .
وزير التعليم : نسعى لتطوير مناهج التعليم في المملكة
صحيفة التعليم الإلكترونية : متابعات - التحرير
أكد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، أن الوزارة تسعى لتطوير مناهج التعليم في المملكة، لرفع قدرات الطلاب العقلية والذهنية ليكونوا قادرين على التعلم مدى الحياة. جاء ذلك في كلمته التي ألقاها أمس الأحد في افتتاح ورشة التعلم القائم على الكفايات التي تنظمها وكالة المناهج والبرامج التربوية في مدينة جدة وتستمر 3 أيام. وأكد “العيسى” في كلمته خلال افتتاح الورشة أهمية الانتقال من التعليم القائم على التلقين والحفظ إلى التعلم القائم على الكفايات الذي من خلاله يستطيع الطالب أن يمتلك المهارات اللازمة للتحليل والاستنباط والفهم وغيرها من المفاهيم التي تخرّج طلاباً قادرين على التعلم مدى الحياة. ونوه “العيسى” إلى أهمية الورشة كونها تضم مسؤولين وخبراء محليين وعالميين يناقشون على مدى ثلاثة أيام مفهوم الكفايات، وأنسب الطرق لتطبيقها، وأضاف تقديم الوزارة للعديد من البرامج التدريبية للمشرفين التربويين لتدريبهم على التعلم القائم على الكفايات وطرق التقويم وغيرها من العناصر حتى يتمكن المشرفون التربويون من نقل ذلك للمعلمين والمعلمات في الميدان التربوي، مشيراً إلى الدور الهام للإشراف التربوي لانجاح مثل هذه البرامج وتطبيقها.
أكد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، أن الوزارة تسعى لتطوير مناهج التعليم في المملكة، لرفع قدرات الطلاب العقلية والذهنية ليكونوا قادرين على التعلم مدى الحياة. جاء ذلك في كلمته التي ألقاها أمس الأحد في افتتاح ورشة التعلم القائم على الكفايات التي تنظمها وكالة المناهج والبرامج التربوية في مدينة جدة وتستمر 3 أيام. وأكد “العيسى” في كلمته خلال افتتاح الورشة أهمية الانتقال من التعليم القائم على التلقين والحفظ إلى التعلم القائم على الكفايات الذي من خلاله يستطيع الطالب أن يمتلك المهارات اللازمة للتحليل والاستنباط والفهم وغيرها من المفاهيم التي تخرّج طلاباً قادرين على التعلم مدى الحياة. ونوه “العيسى” إلى أهمية الورشة كونها تضم مسؤولين وخبراء محليين وعالميين يناقشون على مدى ثلاثة أيام مفهوم الكفايات، وأنسب الطرق لتطبيقها، وأضاف تقديم الوزارة للعديد من البرامج التدريبية للمشرفين التربويين لتدريبهم على التعلم القائم على الكفايات وطرق التقويم وغيرها من العناصر حتى يتمكن المشرفون التربويون من نقل ذلك للمعلمين والمعلمات في الميدان التربوي، مشيراً إلى الدور الهام للإشراف التربوي لانجاح مثل هذه البرامج وتطبيقها.
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