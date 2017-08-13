تختتم مساء غد الاثنين فعاليات الأندية الموسمية وأندية الحي ضمن برنامج إجازتي 2 الذي نفذته إدارة النشاط بتعليم تبوك هذا العام وذلك بحضور المدير العام للتعليم المكلف إبراهيم بن حسين العُمري في الحفل الختامي الذي ُينظم بهذه المناسبة في القاعة الثقافية بمعسكر الأمير سلطان الكشفي. ونوه المساعد لشؤون تعليم البنين رئيس الفريق التنفيذي للأندية الموسمية وأندية الحي ماجد بن عبدالرحمن القعير بالجهود التي قدمتها الأندية ضمن برنامج ( إجازتي2) تحت شعار ( صيفك سعيد وقتك مفيد ) من خلال 22 نادي حي وموسمي (بنين و بنات) في تبوك ومحافظاتها، ضمن مشروع وطني كبير أشرفت عليه وزارة التعليم وفق رؤية المملكة 2030 من خلال ترسيخ القيم الإيجابية في شخصيات الطلاب والطالبات باكسابهم المعارف والمهارات والسلوكيات الحميدة ليكونوا ذوي شخصيات مستقلة تتصف بروح المبادرة والقيادة ، مشيراً أن الأندية عملت على التجديد في برامجها المقدمة ، والتركز على تعزيز الحس والانتماء الوطني والقيم الإسلامية و التربوية النبيلة والاعتماد على التعلم بالإثراء واللعب والترويح أسلوباً تربوياً معززاً لخبرات الطلاب والطالبات لبناء شخصية متزنة إيجابية. من جهته قال مقرر الفريق التنفيذي للأندية مدير إدارة نشاط الطلاب د. عبدالله بن صالح الحارثي، أن الأندية استقطبت أكثر من 30 ألف طالب وطالبة، خلال الفترتين الأولى والثانية، مشيراً إلى أن الأندية قدمت برامجها عبر خمسة مسارات هي ( الترفيهي، الوظيفي، السياحي، التطوعي، التقني)، وتميزت بالإبداع والابتكار.
اختتام فعاليات الأندية الموسمية وأندية الحي بتعليم تبوك ..مساء غد الاثنين
اختتام فعاليات الأندية الموسمية وأندية الحي بتعليم تبوك ..مساء غد الاثنين
صحيفة التعليم الإلكترونية : تبوك - فائز التمامي
لا يوجد وسوم
0 49
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://www.m3llm.net/249717/