افتتح معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى صباح اليوم الأحد ورشة التعلم القائم على الكفايات التي تنظمها وكالة المناهج و البرامج التربوية في مدينة جدة وتستمر ٣ أيام .
و أكد العيسى في كلمته خلال افتتاح الورشة أهمية الانتقال من التعليم القائم على التلقين و الحفظ إلى التعلم القائم على الكفايات الذي من خلاله يستطيع الطالب أن يمتلك المهارات اللازمة للتحليل و الاستنباط و الفهم و غيرها من المفاهيم التي تخرّج طلاباً قادرين على التعلم مدى الحياة .
ونوه العيسى إلى أهمية الورشة كونها تضم مسؤولين وخبراء محليين وعالميين يناقشون على مدى ثلاثة أيام مفهوم الكفايات، و أنسب الطرق لتطبيقها، وأضاف تقديم الوزارة للعديد من البرامج التدريبية للمشرفين التربويين لتدريبهم على التعلم القائم على الكفايات و طرق التقويم و غيرها من العناصر حتى يتمكن المشرفون التربويون من نقل ذلك للمعلمين و المعلمات في الميدان التربوي، مشيراً إلى الدور الهام للإشراف التربوي لانجاح مثل هذه البرامج وتطبيقها .
من جهته قدم وكيل وزارة التعليم للمناهج و البرامج التربوية الدكتور محمد بن عطية الحارثي شكره لمعالي وزير التعليم لحضوره ومشاركته في هذه الورشة، مضيفاً أن هذه الورشة تأتي كإحدى برامج التحول الوطني ٢٠٢٠وذلك في إطار سعي الوزارة لتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ .
و أبان الحارثي أن الورشة تناقش على مدى ثلاثة أيام مفهوم الكفايات و أهميتها و تطبيقها و خصائص المنهج القائم على الكفايات و التحول من المنهج القائم على المحتوى إلى المنهج القائم على الكفايات و الاطلاع على نماذج عالمية في هذا الاتجاه، و كذلك التقويم القائم على الكفايات و توظيف الكفايات في بناء المناهج و معوقات التطبيق .
بحضور عدد كبير من قادة التعليم
وزير التعليم يفتتح ورشة ” التعلم القائم على الكفايات “
صحيفة التعليم الالكترونية : الرياض - متابعات
افتتح معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى صباح اليوم الأحد ورشة التعلم القائم على الكفايات التي تنظمها وكالة المناهج و البرامج التربوية في مدينة جدة وتستمر ٣ أيام .
افتتح معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى صباح اليوم الأحد ورشة التعلم القائم على الكفايات التي تنظمها وكالة المناهج و البرامج التربوية في مدينة جدة وتستمر ٣ أيام .
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