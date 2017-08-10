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نفذت وحدة التوعية الفكرية بتعليم جدة ” حصانة ” سلسلة برنامج دورات تدريبية تحت عنوان ” المواطنة .. حقوق و واجبات ” وشارك فيها اكثر من ٦٠٠ طالب وطالبة ومشرف ومشرفة في نوادي الحي الموسمية للبنين والبنات بجدة ورابغ .
وأوضح المتحدث الرسمي باسم تعليم جدة رئيس ” حصانة ” الأستاذ حمود الصقيران أن تنفيذ الدورات جاء تماشياً مع خطة اللجنة الدائمة للتوعية الفكرية بوزارة التعليم لتقديم دورات نوعية وموحدة تحت عنوان ” المواطنة حقوق وواجبات ” في جميع نوادي الأحياء الموسمية ، حيث تم تنفيذ اربع دورات في تعليم جدة حتى الان تهدف الى تأصيل مفهوم المواطنة الحقة في نفوس الطلاب والطالبات وتعزيز الانتماء وشرح الحقوق والواجبات لكل من الوطن وولاة الأمر -حفظهم الله – وللعلماء ، وتوضيح أهمية الحفاظ على وحدة و أمن الوطن ومقدراته وممتلكاته .
ولفت الصقيران الى أن حصانة تعليم جدة ستواصل استكمال الدورات خلال الفترة القادمة لتعم كافة اوساط الطلاب والطالبات في مدارس جدة ، وقدم شكره لمدير عام تعليم جدة عبدالله الثقفي على دعمه لبرامج حصانة وفعالياتها ، كما ثمن جهود ادارة نشاط الطلاب والطالبات وادارات نوادي الأحياء بجدة و تعاونهم في الإعداد والتهيئة لتنفيذ الدورات