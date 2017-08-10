التعليم تعلن عن ابتعاث ( 15 ) من شاغلي الوظائف التعليمية للحصول على الماجستير والدكتوراه

المحتوى السابق المحتوى التالي تعليم تبوك يدعو المعلمين والمعلمات لترتيب شرائح المعلمين المنقولين خارجيا