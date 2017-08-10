أعلنت وزارة التعليم ممثلة بالإدارة العامة للتدريب والابتعاث عن صدور قرارات ابتعاث 15 معلمًا لدراسة الماجستير والدكتوراه.
ونشرت وزارة التعليم أمس الأربعاء (9 أغسطس 2017)، في بيان لها، 15 قرارًا بابتعاث معلمين لدراسة الماجستير والدكتوراه في تخصصات مختلفة؛ منها مناهج وطرق التدريس، والإدارة التربوية، وتقنيات التعليم، والتربية الخاصة، وتدريس الرياضيات. وأوضحت القرارات الصادرة عن وكيل وزارة التعليم الدكتور نياف بن رشيد الجابري؛ المدة الزمنية للابتعاث، والحقوق والمزايا التي يتمتع بها المبتعثون خلال فترة ابتعاثهم.
التعليم تعلن عن ابتعاث ( 15 ) من شاغلي الوظائف التعليمية للحصول على الماجستير والدكتوراه
التعليم تعلن عن ابتعاث ( 15 ) من شاغلي الوظائف التعليمية للحصول على الماجستير والدكتوراه
صحيفة التعليم الإلكترونية : متابعات - التحرير
أعلنت وزارة التعليم ممثلة بالإدارة العامة للتدريب والابتعاث عن صدور قرارات ابتعاث 15 معلمًا لدراسة الماجستير والدكتوراه.
أعلنت وزارة التعليم ممثلة بالإدارة العامة للتدريب والابتعاث عن صدور قرارات ابتعاث 15 معلمًا لدراسة الماجستير والدكتوراه.
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