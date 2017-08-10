أعلنت الإدارة العامة للتعليم في منطقة تبوك عن فتح الشرائح للمعلمين والمعلمات المنقولين والمنقولات خارجيًّا إليها. وأوضح مدير إدارة شؤون المعلمين بتعليم تبوك د. صالح أبوهاشم أنه يتعين على المنقولين والمنقولات ترتيب شرائح النقل من خلال حساباتهم على برنامج “نور”؛ تمهيدًا لتوجيههم إلى المدارس بناء على الاحتياج وفقًا للمفاضلة المعتمدة من وزارة التعليم. وأشار أبو هاسم إلى أن موعد التسجيل بدأ من يوم الاثنين “15 /11 /1438” إلى نهاية دوام يوم الأحد الموافق “21 /11 /1438″، وفي حال عدم الدخول خلال الفترة المحددة سيتم ترتيب الشرائح آليًّا.
تعليم تبوك يدعو المعلمين والمعلمات لترتيب شرائح المعلمين المنقولين خارجيا
تعليم تبوك يدعو المعلمين والمعلمات لترتيب شرائح المعلمين المنقولين خارجيا
صحيفة التعليم الإلكترونية : تبوك - فائز التمامي
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