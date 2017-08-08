بحضور المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله بن محمد المانع ومدير عام إصلاحية الرياض العقيد سلمان بن عبدالعزيز العواد احتفل نادي البيروني الموسمي بإصلاحية الرياض باختتام فعالياته وأنشطته لصيف هذا العام .
وقد بدأ الحفل والذي حضره كذلك مدير النشاط الطلابي أنور أبو عباة بآيات من الذكر الحكيم تلاها أحد النزلاء ثم ألقى مدير النادي الأستاذ بدر بن عبدالله الرشود كلمة أشار فيها إلى أهمية إقامة مثل هذه الأندية في الإصلاحيات مبيناً أن النادي حرص على انتقاء البرامج التي تهدف إلى إصلاح النزيل .
وأضاف : قدم النادي هذا العام العديد من البرامج والدورات العلمية المختلفة مع التركيز على الدورات الخاصة بتطوير الذات وفنون التواصل مع الآخرين ودورات في إنشاء المشاريع الاستثمارية الخاصة والصغيرة مشيراً كذلك إلى استضافة النادي للعديد من المستشارين في كافة التخصصات العلمية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية.
ثم ألقى أحد النزلاء نشيداً ترحيبياً بعد ذلك ألقى أحد النزلاء كلمة قدم فيها شكره للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض وكافة منسوبيها مخصصاً إدارة النشاط الطلابي والمعلمين في النادي للجهود المبذولة لإنجاح برامج وأنشطة النادي مشيراً إلى الفائدة الكبيرة التي جناها النزلاء من هذه البرامج والفعاليات متمنياً استمراريتها طيلة العام الدراسي.
ثم ألقى أحد النزلاء قصيدة شعرية.
بعد ذلك ألقى مدير عام إصلاحية الرياض العقيد سلمان بن عبدالعزيز العواد كلمة أكد فيها أهمية وجود نادي موسمي في الإصلاحية لتعزيز قدرات وإمكانيات النزلاء لإعادة تأهيلهم وإكسابهم المهارات المطلوبة للتعايش والتفاعل مع المجتمع بشكل عام .
تلا ذلك عرض مرئي لفعاليات وأنشطة النادي المختلفة.
ثم ألقى المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله بن محمد المانع كلمة عبر فيها عن سعادته بما شاهده من برامج وفعاليات وأنشطة داخل النادي مؤكداً أن لدى النزلاء قدرات ومواهب لابد من توظيفها وتوجيهها نحو الاتجاه الصحيح وأشار المانع إلى أن من أهم العوامل في بناء شخصية الفرد هو اختياره الصحبة الصالحة التي تعينه على الخير وتشجعه على ذلك مقدماً في نهاية كلمته شكره للعاملين في النادي ولإدارة الإصلاحية لدورهم الكبير في إنجاح فعاليات النادي.
بعد ذلك كرّم المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله المانع عدداً من العاملين في النادي الموسمي والنزلاء المتميزين في أنشطة وفعاليات النادي.
وفي نهاية الحفل تجول المانع والحاضرين للحفل الختامي على المعرض الفني المصاحب للحفل من انتاج وعمل نزلاء الإصلاحية.