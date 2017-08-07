نفذ نادي فطن النوعي بثانوية الأمير سعود الفيصل بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة عددًا من البرامج، حيث أقام ضمن مسار التدريب 20 دورة تدريبية للشباب، و20 دورة للفتيان، واشتملت الدورات على أكثر من 10 برامج تدريبية تستهدف تنمية المهارات الشخصية، والاجتماعية و أيضاً الهوية الوطنية لتحقيق الشخصية الإيجابية والمتوازنة؛ لتنمية التفكير الأساسية مع حث الطلاب على الأعمال التطوعية والسعي إلى تثقيف وتقديم المهارات اللازمة للطلاب لممارسة العمل الحر وتحقيق الاكتفاء الذاتي مع تعزيز الثقة في النفس والهوية الوطنية مع صقل قدراتهم وتنمية شخصيتهم وتم خلال المسار التدريب استهداف 420 طالب.
كما نفذ النادي ضمن مسار التطوير والذي برنامج ( أريد) لقادة المستقبل من خلال اكتساب المهارات الشخصية لأعداد القادة وبرنامج تواصل الذي يهتم مهارات الطالب وأهمية التواصل مع الآخرين والتعبير مع الذات بالإضافة إلى العديد من برنامج تطوير مهارات الحاسب الآلي كما يهتم بتعليم الطالب مهارات التصميم والبرمجة .
من جهة أخرى أقام النادي ضمن مسار الترفيه عدة برامج ؛ بهدف الترويح على النفس والمنافسة الشريفة وزرع روح الأخلاق الرياضة في نفوس النشء مستهدفة 420 طالب وتم تقسيمهم بين كرة قدم واليد والطائرة ولعبة الفرفير والهوكي.
وضمن مسار الشراكة الاجتماعية جرى تثقيف 100 طالبا بالعمل الحر والإدارة المالية.