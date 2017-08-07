صدر قرار معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى بتكليف الأستاذ الدكتور “عطية بن محمد الضيوفي” مديرا لجامعة تبوك وذلك خلفا للدكتور عبدالعزيز العنزي – رحمه الله – وكان “الضيوفي” يشغل منصب وكيل الجامعة منذ أربع سنوات وحاليا رئيس المجلس البلدي في مدينة تبوك .
وزير التعليم يصدر قرارا بتكليف الدكتور الضيوفي مديرا لجامعة تبوك
وزير التعليم يصدر قرارا بتكليف الدكتور الضيوفي مديرا لجامعة تبوك
صحيفة التعليم الإلكترونية : تبوك - فائز التمامي
لا يوجد وسوم
0 364
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://www.m3llm.net/249635/
الأخبار الرئيسية
جديد الأخبار
طلاب نادي البيروني الموسمي بتعليم الرياض يعقدون لقاء حواري بوزارة الاقتصاد والتخطيط حول رؤية المملكة 2030
875 0